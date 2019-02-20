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۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۳۶

تمهیدات ویژه برای بازی حساس لیگ؛

سفر کفاشیان به اصفهان برای تماشای بازی نیمه نهایی فوتسال

سفر کفاشیان به اصفهان برای تماشای بازی نیمه نهایی فوتسال

علی کفاشیان رئیس سازمان لیگ فوتسال برای تماشای بازی گیتی پسند و حفاری در نیمه نهایی لیگ راهی اصفهان می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از مسابقات برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر فوتسال فردا پنجشنبه تیم های گیتی پسند و حفاری اهواز در اصفهان به مصاف هم خواهند رفت.

علی کفاشیان و کاظم سلیمانی رئیس و دبیر سازمان لیگ فوتسال فردا به اصفهان سفر می کنند تا این مسابقه حساس را از نزدیک تماشا کنند.

همچنین طبق برنامه ریزی، قرار است یک نماینده ویژه از سازمان لیگ و یک نماینده از کمیته انضباطی با حضور در سالن اصفهان، اتفاقات و حواشی این مسابقه را زیر نظر بگیرد.

باتوجه به جنجالی شدن دیدار گیتی پسند و حفاری در بازی رفت در اهواز، احتمال می رود بازی برگشت هم پرتنش باشد.

کد مطلب 4547414

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