حذف بودجه ۸۰۰ میلیون تومانی، شهرداری میامی را دچار مشکل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادقی صبح چهارشنبه در نشست هم اندیشی اعضای شورای شهر میامی و فرماندار این شهرستان به میزبانی فرمانداری بابیان اینکه بودجه شهرداری بسیار کم و در حوزه درآمد کیفیت بسیار پایین است، ابراز داشت: شهرداری میامی از نظر مالی به دلیل حذف بودجه ۸۰۰ میلیونی با خلا جدی مواجه است اما با این حال ارائه خدمات شهروندان به صورت مستمر انجام می‌شود.

وی بابیان اینکه مرمت دو پارک، سوله بحران، اصلاح بلوار خلیج فارس و خرید دستگاه رنگ از جمله اقدامات شهرداری است، تصریح کرد: پروژه‌های پیشنهادی شهرداری میامی شامل کاهش حریم راه، احداث پمپ بنزین و نیروگاه خورشیدی است که در دراز مدت باعث درآمد بسیار خوبی برای شهر خواهد بود.

شهردار میامی بابیان اینکه استفاده از زائرسرای میامی می‌تواند منبع درآمد و پیشرفت شهر باشد، اضافه کرد: کاروان‌سرا نیز به عنوان نگینی برای جذب گردشگران محسوب می‌شود که برای ایام عید آماده بازدید علاقه‌مندان خواهد بود و همچنین نصب سه المان، کاشت گل، رنگ‌آمیزی و نظافت سطح شهر از جمله اقدامات شهرداری برای نوروز امسال است.

ضرورت بهره‌گیری از مشاوران و ایده‌پردازان

فرماندار میامی نیز در این دیدار با بیان اینکه بهره‌گیری شورای شهر از مشاوران و ایده پردازان به پیشرفت شهر کمک می‌کند، ابراز داشت: باید برای رشد و بالندگی شهر ظرفیت‌های موجود شناسایی و سپس در راستای توسعه آن ها تلاش کرد چرا که ظرفیت‌های میامی در راستای توسعه همه جانبه بسیار بالا است.

احمد ملایری ضمن بیان اینکه اتحاد بین شورای شهر و پرهیز از دامن زدن به اختلافات می‌تواند گره‌گشای حل مشکلات باشد، اضافه کرد: استعدادهای خوبی در بین جوانان منطقه نهفته است که می‌توانند با ارائه نقطه نظرات خودشان و ایده پردازی باعث ارتقای این شهرستان شوند که استفاده از آن‌ها باید در دستور کار شورای شهر قرار گیرد.

وی افزود: میامی به لحاظ جغرافیایی پتانسیل‌های بسیار خوبی دارد که می‌تواند نقطه مثبتی برای توسعه و عمران این شهرستان قلمداد شود و باید این موارد بیشتر مورد توجه اعضای شورای شهر و برنامه‌ریزیان قرار گیرد.