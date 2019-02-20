به گزارش خبرنگار مهر، پس از استعفای رسول خادم و معرفی حمید بنی تمیم به عنوان سرپرست فدراسیون کشتی، رقابت آشکار و نهان برخی از چهره های شناحته شده این رشته برای فتح صندلی ریاست آغاز شد. از همان زمان اسامی مختلفی در این رقابت مطرح بود و هر از گاهی نامی بر سر زبان می افتاد که در حال انجام تبلیغات انتخاباتی و تلاش برای موفقیت در مجمع عمومی فدراسیون کشتی است.

در این بین نام امیررضا خادم، علیرضا دبیر و حمید بنی تمیم بیش از سایرین مطرح شد؛ ضمن اینکه به تازگی علیرضا حیدری و مجید خدایی نیز به عنوان چهره‌های مشتاق برای حضور در انتخابات وارد این رقابت شده اند.

هرچند امیررضا خادم با توجه به پیشینه قبلی در عرصه ریاست و قهرمانی کشتی می توانست شانس خوبی داشته باشد اما پیش از این در پاسخ به سوال خبرنگاران صراحتا اعلام کرده بود تمایلی برای حضور در انتخابات ندارد.

بدین ترتیب از مدتها قبل میدان رقابت برای علیرضا دبیر و حمید بنی تمیم به عنوان دو مدعی اصلی انتخابات بازتر شد تا در گردونه رقابت تبلیغاتی باقی بمانند و در این مدت به سفرها و رایزنی های انتخاباتی خود مشغول شوند.

اما این معادله به تازگی دستخوش تغییرات شده و گزینه‌ای که تمایلی برای ریاست فدراسیون نداشت دوباره سودای بازگشت به ریاست را در سر دارد. در واقع امیررضا خادم که گفته می‌شد برنامه و تمایلی برای حضور در انتخابات و جانشینی برادرش نداشت، به تازگی سفرهای متعدد و البته سوال برانگیزی را به برخی استانها آغاز کرده است.

سوال برانگیز از آن جهت که وی به عنوان معاون پارلمانی و امور حقوقی مجلس در وزارت ورزش اقدام به سفر به شهرهای مختلف کرده، اما برخی بر این باورند که هدف او چیز دیگری است. این شائبه زمانی جدی‌تر شده که امیررضاخادم در تمامی نشست‌هایی که در طول سفرهایش به این استانها با متولیان و مسئولان ورزشی داشته، حضور رئیس هیات‌های کشتی هم الزامی بوده که این موضوع نشانگر تمایل او برای حضور در مجمع عمومی کشتی است.

البته تا این بخش از اقدامات امیررضا خادم، انتقادی را به او وارد نمی کند، چرا که شاید وی همچون علیرضا دبیر و حمید بنی تمیم در حال رایزنی و جلب نظر اعضای مجمع برای موفقیت در انتخابات است، اما برخی منتقدان معتقدند این سفرها با استفاده از جایگاه و مسئولیت وی در وزارت ورزش و با بودجه وزارتی صورت می‌گیرد؛ در حالیکه وی در واقع مشغول فعالیت های انتخابی برای رسیدن به صندلی ریاست فدراسیون کشتی است.

آنچه مسلم است فعلا باید تا زمان ثبت نام کاندیداهای ریاست فدراسیون کشتی منتظر ماند و دید که آیا امیررضا خادم هم وارد گود انتخابات خواهد شد یا خیر؛ طبیعتا آن زمان است که می توان قضاوت کرد سفرهای معاون پارلمانی و امور حقوقی مجلس در وزارت ورزش با اهداف وزارتی بوده یا استفاده وی از نفوذ و امکانات موجود برای رسیدن به ریاست فدراسیون کشتی؟