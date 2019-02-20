بانوی کاراته کای کردستان جایگاه دوم را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، سازمان لیگ فدراسیون کاراته کشور رنکینگ سوپر لیگ بانوان تا هفته سوم این رقابت ها را اعلام کرد که طی آن شادی شریعتی کاراته کای کردستانی در رنکینگ اعلامی از سوی فدراسیون کاراته کشور در جایگاه دوم سوپر لیگ کشور قرار گرفت.

بر این اساس سازمان لیگ فدراسیون کاراته سه نفر برتر رنکینگ دو بخش کاتا و کومیته سوپر لیگ را اعلام کرد و طی آن شادی شریعتی کاراته کای کردستانی عضو باشگاه سکوتی حاضر در سوپر لیگ کاراته بانوان کشور در وزن آزاد این رنکینگ جایگاه دوم کومیته انفرادی را کسب کرد.

شریعتی با چهار برد از شش بازی و کسب امتیاز ۹۲ پس از یلدا مهین کاراته کای باشگاه صرافی بهنام که موفق شد ۱۲۵ امتیاز را بدست آورد در جایگاه دوم رنکینگ وزن آزاد سوپر لیگ کاراته بانوان کشور قرار گرفت و توانست جایگاه سومی دروه قبلی خود را ارتقاء دهد.

این کاراته کای کردستانی سال گذشته نیز جایگاه سوم رنکینگ سوپر لیگ کاراته بانوان را در قالب تیم نارین صنعت کردستان بدست آورد.

شادی شریعتی نشان برنز وزن ۶۸+ کیلوگرم رقابت های لیگ کاراته وان زیر ۲۳ سال کشور را که در بهمن ماه سال جاری برگزار شد در کارنامه خود دارد.

رنکینگ رقابت های سوپر لیگ کاراته بانوان کشور در دوره های زمانی یک ماهه از سوی سازمان لیگ کاراته کشور اعلام و طی آن جایگاه های کاراته کاها در طول زمان برگزاری لیگ مشخص می شود.