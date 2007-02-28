تولید ثروت نباید جرم تلقی شود / نگاه منفی به سرمایه گذاران اصلاح شود

دکتر صادق زیبا کلام استاد دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان این مطلب اظهار داشت: متاسفانه در ایران به اشخاصی که به دنبال ایجاد ثروت هستند، نگاه مثبتی وجود ندارد و نمونه بارز آن ، نگاه منفی بود که به شهرام جزایری وجود داشت.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اقتصاد در کشور ما دولتی است و این نوع اقتصاد باید از بین برود، گفت: تجربه سال های پس از انقلاب، این را به خوبی نشان داد که دولت نه تنها تاجر خوبی نیست بلکه صنعتگر خوبی هم نیست.

وی ابراز عقیده کرد: متاسفانه با فرهنگ مستضعف پروری که در ایران وجود دارد، کسانی که می توانند ایجاد ثروت کنند اقتصاد دولتی این امکان را به آنان نمی دهد و خود را عنوان رقیب آنان می داند.

زیبا کلام گفت: شهرام جزایری به عنوان کسی که در زمینه واردات در کشور مشغول فعالیت بود توانست به ثروت کلانی دست پیدا کند و دلیل آن هم این بود که در کشورهای آمریکایی و عربی، سودی که به سرمایه گذار داده می شود، بیشتر از 5 در صد نیست ولی در جمهوری اسلامی ایران سودی که به سرمایه گذار داده می شود، نزدیک به 25 درصد است که شهرام جزایری این موضوع را به خوبی درک کرده بود.

وی ادامه داد: شهرام جزایری با استفاده از آشنایان خود توانسته بود، از کشورهای خارجی وام های کلانی را دریافت کند و آن را در ایران سرمایه گذاری کند که در قبال آن 5 برابر کشورهای غربی وعربی سود دریافت کند.

این استاد دانشگاه در ادامه سخنان خود گفت که هر کس دیگری هم می تواند از کشور های عربی و غربی وام دریافت کند و در قبال سرمایه گذاری در ایران، نزدیک به 25 درصد سود دریافت کند.

زیبا کلام در خصوص اقدام شهرام جزایری در پرداخت رشوه به افراد مختلف نیز گفت: متاسفانه در کشور ما هر کس که بخواهد فعالیت اقتصادی و یا هر فعالیت دیگری را انجام دهد، باید به برخی رشوه دهد، در غیر اینصورت کار او پیش نخواهد رفت.