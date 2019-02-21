لزوم کادرسازی برای تحقق گام دوم انقلاب/ مدیران انقلابی پرورش دهیم

حجت‌الاسلام حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیانیه «گام دوم» انقلاب اسلامی که از سوی مقام معظم رهبری در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی صادر شد، در راستای تحقق اهداف سندهای بالادستی کشور بود، اظهار داشت: باید مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها بیانیه «گام دوم» را تحلیل کرده و بر اساس این تحلیل، قوانینی را در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهند.

نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اهداف مهم بیانیه «گام دوم»، تحقق عدالت در ۴۰ سال آینده کشور است. باید در آستانه ورود به گام دوم انقلاب، در راستای کادرسازی اقدام کرد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح این مسئله گفت: باید بدنه مدیریتی انقلابی، متخصص و جهادی برای تحقق اهداف گام دوم انقلاب پرورش دهیم.

نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این کادرسازی باید برای همه ادارات، مراکز و قوا انجام شود تا بتوانند مدیریت جهادی در گام دوم انقلاب را بر عهده گیرند. مدیران جهادی باید به تحقق عدالت در دستگاه‌های ذیربط خود به عنوان هدف مهم توجه کنند.

وی خاطرنشان کرد: باند بازی و فامیل بازی در بدنه اجرایی باید به طور کامل تعطیل شود تا عدالت محقق شود؛ باید قضات مستقل، مؤمن و انقلابی پرورش داد.