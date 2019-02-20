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۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۳۰

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

بارش ها در زنجان به ۱۹۳ میلی متر رسید

بارش ها در زنجان به ۱۹۳ میلی متر رسید

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: از اول مهرماه امسال تا ۳۰ بهمن میزان بارش‌ها در استان زنجان۱۹۲.۵ میلی‌متر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت ۳۲ درصد افزایش دارد.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به میزان بارش‌ها در استان زنجان اشاره کرد و گفت: از اول مهرماه سال جاری تا ۳۰ بهمن میزان بارش‌ها در استان زنجان ۱۹۲.۵ میلی‌متر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت ۳۲ درصد افزایش دارد. 

وی اظهار کرد: میزان بارش‌ها در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۴۶.۵ درصد افزایش داشته است. 

مدیرکل هواشناسی استان زنجان تأکید کرد: طی این بازه زمانی بیشترین بارش‌ها در استان زنجان مربوط به شهرستان ابهر بوده و کمترین بارش نیز مربوط به طارم است. 

وی به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان ابری بوده و از بعدازظهر بر میزان ابرها افزوده می‌شود و در برخی از مناطق استان شاهد بارش پراکنده باران و برف خواهیم بود. 

مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین از وقوع وزش باد در استان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: دمای هوای استان تا روز جمعه کاهش داشته و هوا سردتر می‌شود.

وی افزود: دمای کنونی شهر زنجان منفی ۵ درجه سانتی‌گراد است که نسبت به‌ روز گذشته دو درجه افزایش داشته است.

کد مطلب 4547432

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