بارش ها در زنجان به ۱۹۳ میلی متر رسید

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به میزان بارشها در استان زنجان اشاره کرد و گفت: از اول مهرماه سال جاری تا ۳۰ بهمن میزان بارشها در استان زنجان ۱۹۲.۵ میلیمتر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت ۳۲ درصد افزایش دارد.
وی اظهار کرد: میزان بارشها در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۴۶.۵ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان تأکید کرد: طی این بازه زمانی بیشترین بارشها در استان زنجان مربوط به شهرستان ابهر بوده و کمترین بارش نیز مربوط به طارم است.
وی به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان ابری بوده و از بعدازظهر بر میزان ابرها افزوده میشود و در برخی از مناطق استان شاهد بارش پراکنده باران و برف خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین از وقوع وزش باد در استان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: دمای هوای استان تا روز جمعه کاهش داشته و هوا سردتر میشود.
وی افزود: دمای کنونی شهر زنجان منفی ۵ درجه سانتیگراد است که نسبت به روز گذشته دو درجه افزایش داشته است.
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