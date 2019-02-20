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۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۱۵

با مصوبه مجلس؛

کالاهای تولیدکننده پسماند مخرب محیط زیست مشمول عوارض می‌شوند

کالاهای تولیدکننده پسماند مخرب محیط زیست مشمول عوارض می‌شوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند که سازمان امور مالیاتی از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود عوارض دریافت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بندهای (ط) و (ی) تبصره ۶ را تصویب کردند.

مطابق با بند (ط)،  در سال ۱۳۹۸ درآمدهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین‌شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیف های ۱۴۰۱۰۵، ۱۴۰۱۰۸ و ۱۴۰۲۰۳ جدول شماره (۵)، اختصاصی تلقی می شود و پس از ابلاغ تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه‌کرد است.

همچنین در ادامه جلسه وکلای ملت بند(ی) این تبصره را به تصویب رساندند که مطابق با آن در اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (۳۸)  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود عوارضی را که توسط دولت تعیین می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره  ۱۶۰۱۸۹ واریز کند.

کد مطلب 4547444
زهرا علیدادی

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