صنایع به رفع مشکلات آموزش و پرورش در عسلویه کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی صبح چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان عسلویه اظهار داشت: توسعه و پیشرفت در آموزش و پرورش، نیازمند تغییر رویکرد اساسی در همه نگاه گروههای مختلف جامعه است و باید به آموزش و پرورش به عنوان سرمایه توجه کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با انتقاد از نگاه مصرف گرایانه به تعلیم و تربیت گفت: آموزش و پرورش یک سازمان هزینه بر نیست بلکه محلی برای سرمایه گذاری است.

کرمی با اشاره به تربیت نیروی انسانی ماهر در بخش صنعت عسلویه تصریح کرد: توانمند سازی نیروی انسانی باید از دوره پیش دبستانی در سطح شهرستان شکل بگیرد و آموزش و پرورش در این مسیر نیازمند همراهی عموم است و به تنهایی نمی تواند هدفی را محقق کند.

وی ابراز داشت: تاسیس هنرستان فنی یکی از اقدامات مهمی است که می تواند در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخش صنعتی کمک بزرگی به اشتغال جوانان بومی کند و باید با نگاه ویژه ای این موضوع دنبال شود تا این دغدغه مهم رنگ واقعیت به خود بگیرد.

کرمی با اشاره به موضوع نخبه پروری در شهرستان یادآور شد: آموزش نیروهای انسانی در آموزش و پرورش، دانش آموزان و همچنین بعد سخت افزاری از موضوعات مهم طرح است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: امروز کمبود مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش شهرستان عسلویه به عنوان یک کمبود اساسی دیده می شود که نیازمند مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی دراین شهرستان است تا شاهد تقویت رشد کیفی بهتری باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طرح نخبه پروری وتقویت بنیه علمی مناطق نفت خیز در استان بوشهر مرهون تلاش های نماینده حوزه جنوب استان در مجلس شورای اسلامی است که در چهار شهرستان جنوبی استان در حال انجام است.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیز در این نشست گفت: مشکلات طرح روستا مرکزی در این شهرستان تا پایان امسال برطرف می شود.

سید پیروز موسوی با بیان اینکه هر آنچه که به نیروی انسانی مربوط باشد شاکله توسعه پایدار را تشکیل می‌دهد اظهار داشت: آموزش و پروش علاوه بر اولویت بخشی به آموزش و تربیت دانش آموزان، زمینه تحصیل همه دانش آموزان در هر نقطه از کشور را فراهم می سازد.

موسوی تاکید کرد:کمک به آموزش و پرورش و فراهم اوردن شرایط جهت پرورش مدیران و آینده سازان دلسوز، مجرب، متعهد و متخصص از نیازهای حیاتی امروز است و بدون تردید تربیت فرزندان شایسته آینده ایران اسلامی را تضمین می کند.

وی همچنین از رفع مشکلات اجرای طرح روستا مرکزی تا پایان سال خبر داد و در تماس تلفنی با مشاور اجتماعی وزیر نفت آخرین وضعیت اجرای طرح نخبه پروری در پارس جنوبی را پیگیری کرد.

عبدالنبی یوسفی فرماندار شهرستان عسلویه نیز در این نشست گفت: طرح روستا مرکزی که از مهمترین برنامه های اجرا شده در مدت زمان حضور «سید پیروز موسوی» در ابتدای دهه ٩٠ در منطقه ویژه پارس بوده است که به استمرار تحصیل دانش آموزان این شهرستان به خصوص دانش آموزان دختر روستاهای تابعه کمک شایانی کرده است.

طرح روستا مرکزی در ۲۰ روستای شهرستان عسلویه به منظور تسهیل رفت و آمد دانش آموزان در روستاهای فاقد مراکز آموزشی به نقاط شهری با هدف جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان اجرا می‌شود.

هم اکنون نزدیک به ۹۰۰ نفر از دانش آموزان شهرستان عسلویه در قالب مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از این طرح استفاده می‌کنند.

نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان عسلویه با حضور مدیر کل آموزش و پرورس استان بوشهر، مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس، فرماندار عسلویه و جمعی از مدیران و روسای آموزش و پروش شهرستان عسلویه در محل فرمانداری این شهر تشکیل شد.