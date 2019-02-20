گردهمایی معاونان سوادآموزی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به اعلام سازمان نهضت سوادآموزی این گردهمایی برای تبیین سیاستها و برنامههای اولویتدار سال ۱۳۹۸ و بررسی نتایج ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷ در ساختمان آموزشی و اداری سازمان نهضت سوادآموزی در تهران برگزار میشود.
با توجه به ضرورت تعامل بین استانی، پیشبینی شده است در روز اول این گردهمایی و قبل از ورود به دستور اصلی، به هر کدام از معاونان سوادآموزی زمان ویژهای برای بیان دستاوردها، ابتکارات و چالشها و مسائل استانی اختصاص داده شود.
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی در این باره بیان کرد: با توجه به اهمیت این گردهمایی و مباحث پیشبینی شده در آن ادارات کل آموزش و پرورش استانها معاونان سوادآموزی استان باید از اعزام نماینده یا جایگزین خودداری کنند.
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