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۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۰۵

فرماندار شهرستان دیواندره:

فعالیت های فرهنگی باید با باور و اعتقادات دینی همخوانی داشته باشد

فعالیت های فرهنگی باید با باور و اعتقادات دینی همخوانی داشته باشد

دیواندره - فرماندار شهرستان دیواندره گفت: فعالیت های فرهنگی باید با باور و اعتقادات دینی و ملی نظام اسلامی ایران همخوانی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر توان صبح امروز در شورای فرهنگ عمومی شهرستان دیواندره با بیان اینکه از تمام برنامه های فرهنگی شهرستان که در راستای اعتقادات دینی و ملی ملت ایران برگزار شود حمایت می کنیم، اظهارداشت: شهرستان دیواندره ظرفیت مناسبی برای برگزاری برنامه های فرهنگی به بهترین نحو را دارد.

وی با اشاره به اینکه جشن های ایام نوروز باید برنامه ریزی و ساماندهی شده برگزار شود, افزود: مراسم های فرهنگی بویژه برنامه های ایام نوروز باید با فرهنگ منطقه همخوانی و چهارچوب خاصی داشته باشد.

فرماندار شهرستان دیواندره تعامل، همکاری و هم افزایی بین بخشی را در پیشبرد اهداف برنامه های فرهنگی ضروری دانست و ادامه داد: در حال حاضر شورای فرهنگ عمومی در بخش ها و روستاهای شهرستان نیز فعال شود.

توان در پایان سخنان خود استفاده از ظرفیت روحانیون و معتمدین را در بهتر برگزار شدن برنامه های فرهنگی در روستاها تاثیرگذار عنوان کرد و یاداور شد: همه ما باید حامی برنامه های کانون های فرهنگی هنری مساجد باشیم.

کد مطلب 4547454

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