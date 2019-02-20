حربه جدید آمریکا برای ایجاد اختلاف در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه ایالات متحده در حساب توئیتر خود با انتشار ویدیویی از سفارت سابق ایران در واشنگتن، نسبت به برقراری دوباره پیوندهای دیپلماتیک میان دو کشور ابراز امیدواری کرد، اما در عین حال مدعی شده که این امر میسر نیست مگر آن که حکومت ایران سیاست هایی متفاوت با چهار دهه گذشته در پیش بگیرد.

این ویدئو با گفتاری از برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، همراه است که در ابتدای سخنان خود از تعهد ایالات متحده نسبت به حفظ ساختمان سفارت ایران در واشنگتن و متعلقات این ساختمان از جمله فرش‌های ایرانی نفیس می‌گوید تا روزی که کلید آن به نمایندگان واقعی مردم ایران بازگردانده شود.

هوک سپس از ضرورت بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشورگفته و در ادامه ادعاهای خود می‌افزاید که اما این امر دست حکومت ایران است که مسیر بهتری برای مردمش ترسیم کند. این رژیم باید کمتر مانند یک آرمان انقلابی و بیشتر شبیه یک کشور نرمال رفتار کند.

آمریکا تاکید دارد که ایران باید رفتار خود را تغییر دهد. مایک پومپئو، وزیر خارجه این کشور، نیز در گفتگویی که به تازگی انجام داد، مدعی شد که واشنگتن می‌خواهد رفتار ایران مانند یک کشور معمولی باشد.

برایان هوک در ویدئوی وزارت خارجه آمریکا منظور از این رفتار معمولی را شرح داده است، که از جمله آن پایان دادن به سیاست تهدید ایالات متحده و شرکای آن در خاورمیانه و توجه به منافع و خواست ملت ایران است.