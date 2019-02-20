به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدم در آیین اختتامیه جشنواره موسیقی استان البرز که شامگاه سهشنبه در اداره کل فرهنگ و ارشاد این استان برگزار شد، با اشاره به اینکه امروز در آیین چهارمین اختتامیه جشنواره استانی موسیقی البرز هستیم، اظهار کرد: یکی از برنامههای دولت تدبیر و امید و تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی افزایش نشاط اجتماعی است و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز نیز با توجه به روحیه مردم، در این راستا تلاش میکند.
وی در ادامه افزود: موسیقی، شعر، نقاشی و غیره ازجمله هنرهایی است که پرداختن به آنها موجب ایجاد شورونشاط در جامعه میشود.
مقدم با اشاره به اینکه طی سال گذشته اقدامات بسیاری در حوزه موسیقی استان البرز انجامشده است، تصریح کرد: امید داریم با انجام این فعالیتها شاهد پیشرفتهای چشمگیری در حوزه موسیقی این استان باشیم.
وی بابیان اینکه انجمن موسیقی استان البرز و اداره کل فرهنگ و ارشاد با اعلام فراخوانی نسبت به دعوت گروههای موسیقی استان اقدام کردند و از این میان ۱۲ گروه انتخاب شدند، خاطرنشان کرد: امید داریم سال آینده این جشنواره را بهصورت رقابتی در دو بخش گروه نوازی و تکنوازی برگزار کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز اضافه کرد: فضای رقابتی موجب رشد هنرمندان میشود و همچنین درروند توسعه موسیقی استان نیز تأثیرگذار خواهد بود.
وی بابیان اینکه امروزه با ورود انواع جدیدی از موسیقی، موسیقی اصیل و جدید حالت کمرنگی را به خود اختصاص داده است، گفت: با اقدام در راستای برگزاری همایشهای مختلف میخواهیم در بخشهای مختلف موسیقی شاهد توسعه باشیم.
به گفته مقدم، در نظر است تفاهمنامهای باهدف برگزاری برنامههای مختلف فرهنگی در شهر و افزایش شورونشاط اجتماعی، میان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز و شورای اسلامی شهر کرج منعقد شود.
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