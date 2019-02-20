پلمب ۱۰۳ مرکز فرآوری و عرضه دام در کرمانشاه

امید حاج محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال تعداد ۸۱ هزار و ۹۰۷ بازدید از مراکز تهیه، فرآوری، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی در سطح استان به عمل آمده است.

وی با بیان اینکه در بازرسی های به عمل آمده ۵۳۵۱ مورد غیربهداشتی و بیش از ۱۰۵ هزار کیلوگرم فرآورده دامی کشف، ضبط و امحا شد، افزود: ۸۲ مرکز تهیه، فرآوری و توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی به مراجع قضایی معرفی و همچنین ۱۰۳ مرکز در سطح استان نیز پلمب شد.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه تعداد نمونه برداری های انجام شده را ۱۴۳۱ و تعداد آزمایش‌های انجام‌شده را ۶۸۶۵ مورد اعلام کرد و گفت: تعداد پروانه تاسیس اماکن دامی و صنایع وابسته به دام صادر شده ۲۱۲ مورد و تعداد پروانه بهره‌برداری از اماکن دامی و صنایع وابسته به دام را ۲۳۱ مورد بوده است.

وی از صدور ۱۲۶۰ پروانه اشتغال به حمل دام زنده و فرآورده خام دامی در کرمانشاه خبر داد و تصریح کرد: از ابتدای سال ۸۵ هزار و ۲۹ دام سبک و ۲۵ هزار و ۹۲۶ دام سنگین در استان کرمانشاه کشتار شده است.

حاج محمدی میزان فرآورده ضبطی کشتارگاه‌های دام را ۶۷ هزار و ۷۷۶ کیلوگرم اعلام و عنوان کرد: ۶ میلیون و ۱۰۵ هزار قطعه طیور کشتار شده همچنین ۸۵ هزار و ۹۰۶ قطعه لاشه طیور ضبط شده است.

وی از فعالیت ۵ واحد کشتارگاه طیور و ۱۳ واحد کشتارگاه دام در کرمانشاه خبر داد و بیان داشت: کشتار غیرمجاز در خارج از کشتارگاه علاوه بر آلودگی زیست محیطی سبب انتشار بیماری های قابل انتقال بین انسان و دام می شود.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاهگفت: گوشت دام کشتار شده در خارج از کشتارگاه و فاقد مهر دامپزشکی حتی با ظاهری سالم تهدیدی برای سلامتی است.

وی خواستار نگهداری گوشت تازه خریداری شده به مدت حداقل ۲۴ ساعت در دمای صفر تا چهار درجه یخچال شد.