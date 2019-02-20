قاتل خاموش جان کودک ۳ ساله تبریزی را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه بر اثر نشت گاز مونو اکسید کربن از آبگرمکن گازی یک کودک در تبریز دچار گاز گرفتگی شد و جان خود را از دست داد.

این حادثه در شهرک اندیشه تبریز اتفاق افتاد و مادر ۲۹ ساله این کودک نیز که دچار گازگرفتگی شده بود به بیمارستان انتقال یافت.

اورژانس قرار گرفتن آبگرمکن در رختکن حمام مغایر با مقررات ایمنی را از عوامل این حادثه بیان کرد.

مونوکسید کربن به واسطه سوختن گاز، چوب، پروپان، زغال چوب یا دیگر انواع سوخت از طریق پیشرانه های احتراقی، لوازم خانگی یا سیستم های گرمایشی تولید می شود و به عنوان قاتل خاموش مطرح است.

متاسفانه این چندمین حادثه در استان طی ماه های اخیر است که قاتل خاموش باعث جان باختن مردم استان می شود.

گفتنی است پارسال در مجموع ۴۷ نفر در استان بر اثر استنشاق گاز سمی مونواکسید کربن جان خود را از دست دادند.