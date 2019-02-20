به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر صبح چهارشنبه در حاشیه برگزاری مسابقه کتابخوانی حمایت از کالای ایرانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مسابقه کتابخوانی دهه فجر امسال تعداد شرکت کنندگان سوادآموز نسبت به سال قبل رشد ۱۶۴ درصدی رسید.

معاون سوادآموزی استان افزود: با توجه به شعار امسال توسط رهبری انقلاب تحت عنوان حمایت از کالای ساخت ایران، مسابقه ای با همین عنوان در مناطق و شهرستان های استان برگزار شد که مورد استقبال خوب سواد اموزان دوره انتقال واقع شد.

وی با بیان اینکه میزان استقبال درهمه جای استان یکسان نبوده است، گفت:شهرستانهای بوشهر و دشتستان دارای بیشترین شرکت کننده در این مسابقه بوده اند.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر بیان داشت:بیش از ۸۹ درصد سوادآموزان دوره انتقال دراین مسابقه کتابخوانی که در سراسر استان برگزار شد شرکت فعال کردند.

وی تصریح کرد: مسابقه کتابخانی دیگری برای بزرگداشت شهدای سواد اموزی برای ۱۵ اسفند، روز درختکار در نظر گرفته شده است.

وی خواستار مشارکت بیشتر همکار های بین بخشی در راستای برگزاری هرچه بهتر این گونه مسابقات شد و گقت: در استان با ۲۵ دستگاه تفاهم نامه هایی منعقد شده است که تنها در صورت تحقق بخشی از تعهدات آنها می توانیم برنامه های فرهنگی از جمله مسابقات را برای تحقق بخشیدن به سطح سواد خوانندگان به انجام برسانیم.

رئیس اداره سجش و ارزشیابی سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان نیز گفت: برگزاری این گونه مسابقات می‌تواند باعت بالا رفتن انگیزه بیشتر سوادآموزان برای شرکت در کلاس های درس شود.

حسین هنرمند برگزاری مسابقات امسال را موفقیت آمیز دانست و بیان داشت: همکاری‌های بیشتر بین بخشی کمک بزرگی به حوزه سوادآموزی در راستای جذب بیشتر افراد بی سواد و کاهش بی‌سواد در استان است.