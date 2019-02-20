نوید دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه هفته سلامت مردان به‌طور نمادین همه‌ساله به موضوع مهم سلامتی در بین مردان می‌پردازد که شعار این هفته در سال جاری «مردان فعال مردان سالم‌تر» است، تأکید کرد: همه‌ساله در هفته اول اسفندماه هفته ملی سلامت مردان باهدف اطلاع‌رسانی و حساس سازی گروه‌های مختلف جامعه در خصوص اولویت‌های سلامت مردان کشور، برگزار می‌شود.

وی افزود: با توجه به اهمیت و شیوع کم‌تحرکی در جامعه و تأثیر آن بر تمام ابعاد سلامت، در سال جاری ستاد برگزاری هفته سلامت مردان برنامه‌هایی را در سطح شهرهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: محورهای اطلاع‌رسانی در روزهای هفته ملی سلامت مردان نیز ابلاغ‌شده که نخستین روز از این هفته هم‌زمان با اول اسفندماه به نام مردان فعال و بهره‌وری در محیط کار دوستدار فعالیت بدنی نام‌گذاری شده است.

دانایی بیان کرد: دومین روز از اسفندماه نیز به نام نقش مستقیم و غیر مستقیم فعالیت جسمانی در پیشگیری و درمان بیماری‌های غیر واگیر، واگیر، سلامت روانی و اجتماعی و سومین روز به نام پدران، مشوق فعالیت جسمانی پسران و سایر اعضای خانواده نامگذاری شده است.

وی افزود: چهار اسفندماه نیز به نام شهر دوستدار فعالیت جسمانی (پیاده روی، دوچرخه سواری و ... )، پنجم ایمنی و استاندارد در فعالیت ورزشی و ششم مردان جوان فعال‌تر، عملکرد تحصیلی بالاتر نامگذاری شده است همچنین آخرین روز از هفته سلامت مردان به زندگی طولانی‌تر برای سالمندان و بیماران فعال می پردازد.