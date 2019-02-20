سرهنگ رضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تردد انواع خودرو از ساعت ۱۴ تا ۲۴ روز جمعه سوم اسفندماه از کرج به سمت مرزنآباد ممنوع میشود.
وی با اشاره به اینکه محدودیتهای ترافیکی باهدف تأمین نظم و امنیت مسافران در جاده اعمال میشود، گفت: با اعلام مأموران پلیسراه مستقر در محور تردد انواع خودرو از ساعت ۱۷ تا ۲۴ روز جمعه از مرزنآباد به سمت کرج بهصورت یکطرفه خواهد بود.
رئیس پلیسراه استان البرز اضافه کرد: تردد موتورسیکلت در محور کرج - چالوس از ساعت ۱۲ ظهر روز گذشته ممنوع شده و این ممنوعیت تا ساعت شش بامداد روز شنبه چهارم اسفندماه ادامه خواهد داشت.
سرهنگ گودرزی با تأکید بر اینکه تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج - چالوس ممنوع است، از رانندگان خواست به اخطاریههای هواشناسی دقت کرده و پیش از ورود به محورهای مواصلاتی بهویژه محورهای کوهستانی و برفگیر از وضعیت راهها اطلاعات کسب کنند.
وی اضافه کرد: رانندگانی که قصد عبور از محور برفگیر چالوس رادارند با خود تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.
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