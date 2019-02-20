داود محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هیچ چشم انداز روشنی از آینده بازار خودرو در نزد خریداران و مردم وجود ندارد و برنامه عملیاتی مشخصی نیز از سوی خودروسازان دیده نمی‌شود.

وی با اشاره به بی‌اثر بودن برنامه‌های اجرایی شده برای کنترل بازار خودرو بیان کرد: ضرورت دارد مسئولان وزارت صمت با اقدامات ویژه و فوری با ارائه برنامه‌ای راهگشا نسبت به ساماندهی این وضعیت اقدام کنند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طی سال‌های گذشته و با توجه به ضرورت حمایت از تولید داخلی همواره از خودروسازان حداکثر حمایت صورت گرفته و امروز حداقل انتظار از خودروسازان این است که به نحوی نسبت به ساماندهی و مدیریت امور اقدام کنند که تشویش و نگرانی را در بین مردم از بین ببرد و آرامش و ثبات را در بازار خودرو حاکم سازد.

محمدی با اشاره به شکایت‌های صورت گرفته از خودروسازان در این کمیسیون اظهار کرد: اخیرا حجم شکایت‌های وارده به کمیسیون از طرف مردم به شدت افزایش یافته است و کمیسیون اصل نود نیز نسبت به این وضعیت بی‌تفاوت نخواهد ماند.

وی با تاکید بر اینکه همه مسئولان ذیربط در این خصوص باید به این کمیسیون پاسخگو باشند، افزود: حل این نابسامانی بر عهده آنهاست و قطعاً برخورد قاطع و قانونی با متخلفان صورت خواهد گرفت.