موافق بازگشت داعشی ها هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، «امید نوری‌پور» نماینده ایرانی‌تبار پارلمان آلمان در گفتگو با روزنامه پاسائور نویه پرسه با اشاره به درخواست آمریکا مبنی بر پذیرش اسرای داعشی از سوی کشورهای اروپایی اظهار داشت: به طور کلی موافق بازگشت اسرای آلمانی عضو به خاک کشور هستم.

وی با بیان اینکه زمینه پذیرش اسرای داعشی باید فراهم شود، افزود: قوانین کیفری آلمان به گونه ای است که می توان امکانات زیادی را برای محاکمه اسرای داعشی فراهم کرد.

گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ۲ پیام توییتری پی‌ در پی از انگلیس، فرانسه، آلمان و دیگر متحدان اروپاییِ خود خواسته بود فکری به حال ۸۰۰ تبعه داعشی که به دست نیروهای آمریکایی اسیر شده‌ اند، بکنند چرا که در غیر این صورت آنها را آزاد خواهد کرد!

وی در یکی از این توییت‎ها مدعی شد: آمریکا نمی‌خواهد شاهد نفوذ این داعشی‌ها در اروپا باشد چرا که به هرحال بعد از شکست، نخستین مقصد آنها اروپا خواهد بود. نوبت دیگران است که قدم پیش گذاشته و کاری را که از عهده‌اش برمی‎آیند به عهده بگیرند.