محورها و اولویت های تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر نامه «مجمع علمی سیاستگذاری فرهنگ ایران» به دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در ادامه می خوانید. این گروه متشکل از جمعی از اساتید علوم اجتماعی بوده و با هدف تامل درباره وضعیت فرهنگی ایران و پیشنهاد راهبردی در حوزه فرهنگ شکل گرفته است.

حجه الاسلام و المسلمین دکتر سیدسعیدرضا عاملی

دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی

با سلام و عرض تبریک به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی و آرزوی دوام توفیق در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛

انتخاب جنابعالی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و تنفیذ این انتخاب توسط رهبر حکیم انقلاب اسلامی به عنوان دبیر این شورای استراتژیک، موجب شده است تا انتظار ایجاد تغییر و احیای جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی به مثابه نهاد عالی سیاست‌گذاری حوزه های فرهنگ، علم، هنر و رسانه در کشور در فضای نخبگانی کشور بار دیگر طرح شود. اگرچه در همه سال‌های بعد از تشکیل این شورا چنین نگرشی به جایگاه شورا وجود داشته است، با این حال انتخاب روندها و فرایندهای خاص در این نهاد موجب شد تا نه تنها چنین جایگاهی محقق نشود، بلکه شوراها و دستگاه‌های دیگری به وجود ‌آمدند که عملاً بخشی از اهداف و مأموریت‌های شورا را انجام می‌دهند.

امضاکنندگان این نامه که همواره در اندیشه مسائل و شرایط فرهنگی اجتماعی جامعه اسلامی بوده و سنگر سیاست‌گذاری و مدیریت فرهنگی نظام جمهوری اسلامی را گردنه و موقعیت خطیر حیات و هویت جامعه می‌دانند، ضمن تبریک و آرزوی توفیق برای جنابعالی در این سمت مهم، محورهای اصلی و اولویت‌های تحول در شورا و دبیرخانه آن را به شرح زیر دانسته و جهت رایزنی همدلانه در این خصوص، اعلام آمادگی می‌نمایند:

۱- بازگرداندن شورای انقلاب فرهنگی به جریان درونی سیاست‌گذاری کشور در حوزه های علم و فرهنگ با استفاده از فرصت مهم هماهنگی رئیس و دبیر شورا که فقدان آن در دوره‌ها و دولت‌های گذشته بیش از هر چیز موجب بیرون افتادگی شورا از سیاست‌گذاری‌های درونی این دو حوزه شده بود. این هم‌آهنگی و هم‌آوایی برای تحقق مصوبات شورا و انتظارات راهبردی رهبر معظم انقلاب، ضرورت راهبردی است. «تثبیت»ِ هویتی و حقوقی جایگاه شورا و مصوبات و اقمار آن و «تکمیل» ارتباطات ساختاری آن در نسبت وثیق و طولی با زنجیره قوای سه‌گانه و بخش عمومی نظام فرهنگی، آموزشی و علمی کشور، شرط لازم برای راهبری فرهنگ، علم و ارتباطات است.

۲- پیشگامی در حفظ خط انقلابی و «انقلابی ماندن» در شرایط خطیر و پیچیده جهانی و وضعیت الهام‌بخش چهل سالگی انقلاب اسلامی، به مثابه حفظ تعهد و التزام نسبت به آرمان‌های امام، رهبری و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و بسط «روحیه جهادی»، به مثابه جایگزینی بومی برای حرفه‌ای‌گری در کشور.

۳- اصلاح ساختاری نظام فرهنگی و تلاش برای تقویت بنیه ضعیف شده آن از طریق تخصص‌گرایی در مأموریت‌های سیاستی شورا، نخبه‌گرایی در تصمیم‌گیری در عین حفظ هویت انقلابی، تحقق آرمان «مردمی سازی» در عین برپایی نظام دیوانی اثرگذار در حوزه فرهنگ و تأکید بر خودآگاهی فزاینده برای احتراز از نفوذ «الگوهای سیاستی لیبرال و تقلیدی».

۴- صیانت از معنابخشی و جایگاه رکین و راهبردی فرهنگ در نظم اجتماعی، عدم اکتفا به نقش مستقیم، حمایتی و بودجه‌ای دولت‌ها و رفع مظلومیت از نظام فرهنگ به خصوص در برابر گسترش غیرمنطقی گفتمان اقتصادی و سیاسی. تحقق این رویکرد استراتژیک به فرهنگ، نیازمند انسجام درونی و اقتدار بیرونی شورا است؛ مشتاقانه امیدواریم که شأن تضعیف شده فرهنگ، هنر، علم و رسانه کشور در دوران شما به دلیل برخی ملاحظات سیاسی و اداری، بیش از این ضعیف نشود و دوران دبیری شما بر این شورای استراتژیک یادآور نام نیکی مبنی بر دوره بازگشت عظمت شأن فرهنگ در سیاست‌گذاری‌های کشور باشد.

۵- بهره‌گیری از ایده‌های نو و تحول‌آفرین حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی اجتماعی و بررسی تجارب موفق و ناموفق چهار دهه گذشته و جلب مشارکت متخصصان مؤمن و ارزشی سبب خواهد شد که تجربه انباشته در تاریخ اداره شورا در کنار ایده‌های تحول‌آفرین جوانان کاربلد، عنصری برای گذار از مسائل پیچیده و چند لایه فعلی کشور، در اختیار شما قرار دهد.

۶- عبور از سطح و گفتمان سیاستگذاری به مثابه سند نویسی‌های مطول به گفتمان تحلیل، نقادی و حکمرانی فرهنگی و جدا نماندن کلیات و اصول نظری از سیاست‌ها و راهبردهای عینی در متون سیاستی، پایان بخشی به راهکارهای غیر عملیاتی، و احیای نظام دقیق رصد و پایش شاخص‌های اصلی فرهنگی در جامعه اسلامی و انقلابی.

۷- توجه و تعامل انقلابی، اثربخش، فعالانه و جسورانه با تحولات جهانی، پیدا کردن نقطه بهینه ارتباط با سازوکارها و استانداردهای بین‌المللی و سازمان‌ها و نهادهای جهانی برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی، خصوصاً در دوره جنابعالی که آشنا به میراث فکری فرهنگی اسلام، ایران و انقلاب هستید، فرصت‌های مناسبی را برای نظام و انقلاب فراهم خواهد کرد و تهدیدزایی این عرصه را کنترل خواهد نمود و فضای جدیدی از تحرک انقلابی را در عرصه جهانی خواهد گشود.

۸- مسأله‌شناسی جامع و چندبعدی متناسب با: تحولات نسلی و تغییرات فرهنگی، هویت فرهنگی و دینی جوانان به دلیل پدید آمدن زیرساخت‌های جدید ارتباطات جهانی، تنوع فرهنگی جامعه ایران، خاستگاه دینی فرهنگ، عصر سبک زندگی و مرکزیت خانواده، کاشف بسیاری گمشده‌های شورا و فعالیت‌های فرهنگی بعضاً کم‌بازده و نارسای شوراها، دستگاه‌ها و نهادهای دیگر کشور خواهد بود.

۹- ایجاد ارتباط مؤثر با برخی دیگر از شوراهای عالی مهم کشور مانند شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی آموزش و پرورش، می‌تواند به سرعت قوای کشور را برای حل مسائل مهم ما بسیج کند؛ بدیهی است به دلیل عضویت شما در برخی از این شوراها و اعتمادِ بخش‌های مختلف نظام به حضرتعالی، مسیر را برای تحقق این امر بر زمین مانده نیز برای شما آسان‌تر خواهد ساخت.

من الله التوفیق و علیه التکلان

مجمع علمی سیاست‌گذاری فرهنگی ایران

سید مجید امامی

سینا کلهر

قاسم زائری

حسین ساعی

حسین عرب اسدی

سیدمحمدحسین هاشمیان

نادر جعفری

علی جعفری

عطاءالله بیگدلی

محمد پورکیانی

سیدعلی‌کشفی