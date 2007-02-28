ادامه اکران موفق "دنیای کوچک بهادر" در فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد "دنیای کوچک بهادر" شامل سه فیلم کوتاه از تولیدات سینمایی کانون است که 22 نوامبر 2006 در فرانسه اکران شد و تا به حال 30 هزار بلیت در 22 سینما فروخته و مورد استقبال تماشاگران قرار گرفته است.



"دنیای کوچک بهادر" شامل سه فیلم کوتاه "بازگشت به خانه" بهزاد فراهت، "همنشین" علی اصغرزاده و "بهادر" عبدالله علیمراد است. این فیلم به رغم پرهزینه بودن با دوبله فرانسوی در این کشور به نمایش درآمده تا تماشاگران خردسال هم بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. نشریه معتبر "کایه دو سینما" هم پیش از این با نقد این مجموعه، آثار سینمای انیمیشن ایران را تحسین کرده بود.

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