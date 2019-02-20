به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفر امامیان صبح امروز چهارشنبه در حاشیه آئین افتتاحیه ۲۰۰۰ کانون خادمیاران رضوی که همزمان در سراسر کشور با حضور آیت الله رئیسی تولیت آستان قدس رضوی از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس منشور ابلاغی مقام معظم رهبری، تولیت آستان قدس رضوی طی نامه ای مکتوب ایجاد دفاتر آستان قدس رضوی و کانونهای خادمیاری به سراسر کشور ابلاغ شد.

وی هدف از برپایی این کانونها را ارتباط مستمر و دائم با آستان قدس حضرت رضا(ع) در استان‌های مختلف دانست و افزود: مردم به صورت خودجوش در استان ها به نیابت از امام رضا(ع) در عرصه های مختلف تخصصی و امدادی مشغول فعالیت هستند.

مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی استان کرمانشاه بیان داشت: در این آئین افتتاحیه که به صورت همزمان در کل کشور انجام می شود ۲۰۰۰ کانون خادمیاری افتتاح می شود که فعالیت خود را در عرصه های مختلف آغاز و به مردم استان خود ارائه خدمات دهند.

وی ادامه داد: در استان کرمانشاه ۳۵ کانون خادمیاری در حوزه های مختلف مشغول فعالیت هستند و همچنین ۲۰ کانون خادمیاری محله ای در محلات و مناطق مختلف شهری و روستایی برنامه های متنوعی را اجرا می کنند.

به گفته امامیان، این کانون ها با مشارکت مردم قابلیت افزایش دارد و جوانان فعال می توانند در عرصه های تخصصی خود در این کانونها فعالیت کنند.



وی به صورت نمونه به خدمات کانون سلامت اشاره کرد و افزود: در حال حاضر این کانون با برگزاری طرح های جهادی مشغول ویزیت و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم هستند.