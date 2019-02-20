عبور سرویس مدرسه از چراغ قرمز فاجعه آفرین شد/مرگ دانش آموز ۷ ساله

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا عباسی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سانحه تصادف سرویس مدرسه در بیرجند گفت: این حادثه در تقاطع خیابان نارنج و پونه رخ داد.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در این سانحه رانندگی یک کودک هفت ساله جان خود را از دست داد، افزود: خودروی حامل دانش آموزان یک دستگاه مینی بوس بوده است که مبادرت به عبور از چراغ قرمز می کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی ادامه داد: راننده در هنگام عبور از چراغ قرمز به صورت ناگهانی ترمز می کند که این امر منجر به پرتاب شدن کودک هفت ساله و برخورد با درب مینی بوس می شود. این فرد بعد از برخورد با درب به بیرون از خودرو پرتاب شده و جان خود را از دست می دهد.

سرهنگ عباسی زمان وقوع این حادثه را هفت و ۱۱ دقیقه صبح امروز عنوان و بیان کرد: تست اعتیاد راننده سرویس مدرسه مثبت بوده است.

به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی بی احتیاطی و عبور از چراغ قرمز عوامل بروز این حادثه بوده اند.