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۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۲۳

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی:

عبور سرویس مدرسه از چراغ قرمز فاجعه آفرین شد/مرگ دانش آموز ۷ ساله

عبور سرویس مدرسه از چراغ قرمز فاجعه آفرین شد/مرگ دانش آموز ۷ ساله

بیرجند - رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی از درگذشت یک کودک هفت ساله در بیرجند در اثر عبور سرویس مدرسه از چراغ قرمز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا عباسی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سانحه تصادف سرویس مدرسه در بیرجند گفت: این حادثه در تقاطع خیابان نارنج و پونه رخ داد.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در این سانحه رانندگی یک کودک هفت ساله جان خود را از دست داد، افزود: خودروی حامل دانش آموزان یک دستگاه مینی بوس بوده است که مبادرت به عبور از چراغ قرمز می کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی ادامه داد: راننده در هنگام عبور از چراغ قرمز به صورت ناگهانی ترمز می کند که این امر منجر به پرتاب شدن کودک هفت ساله و برخورد با درب مینی بوس می شود. این فرد بعد از برخورد با درب به بیرون از خودرو پرتاب شده و جان خود را از دست می دهد.

سرهنگ عباسی زمان وقوع این حادثه را هفت و ۱۱ دقیقه صبح امروز عنوان و بیان کرد: تست اعتیاد راننده سرویس مدرسه مثبت بوده است.

به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی بی احتیاطی و عبور از چراغ قرمز عوامل بروز این حادثه بوده اند.

کد مطلب 4547491

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