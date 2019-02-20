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۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۲۴

رئیس پلیس راه خراسان شمالی:

تردد در محور بجنورد به آشخانه با زنجیرچرخ امکان پذیر است

تردد در محور بجنورد به آشخانه با زنجیرچرخ امکان پذیر است

بجنورد- رئیس پلیس راه خراسان شمالی گفت: با توجه به ریزش برف در اکثر محورهای سطح استان تردد در محور بجنورد به آشخانه تنها با زنجیرچرخ امکانپذیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا حسین زاده اظهار کرد: بارش برف اکثر محورهای سطح استان را فرا گرفته به طوری که سبب لغزندگی سطح جاده ها شده و امکان تردد در محور بجنورد به آشخانه بدون زنجیر چرخ وجود ندارد.

حسین زاده افزود: در محور بجنورد به آشخانه تردد انواع تریلر و کشنده ها ممنوع و مابقی محورها تردد به کندی اجام می شود.

وی تاکید کرد: شهروندان با توجه به لغزندگی سطح جاده ها از سفرهای غیر ضروری اکیدا خودداری کنند و در صورت لزوم وسایل زمستانی لازم همچون لباس های گرم، باک بنزین پر، خوراکی های خشکبار و...را همراه داشته باشند تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم.

کد مطلب 4547493

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