تردد در محور بجنورد به آشخانه با زنجیرچرخ امکان پذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا حسین زاده اظهار کرد: بارش برف اکثر محورهای سطح استان را فرا گرفته به طوری که سبب لغزندگی سطح جاده ها شده و امکان تردد در محور بجنورد به آشخانه بدون زنجیر چرخ وجود ندارد.

حسین زاده افزود: در محور بجنورد به آشخانه تردد انواع تریلر و کشنده ها ممنوع و مابقی محورها تردد به کندی اجام می شود.

وی تاکید کرد: شهروندان با توجه به لغزندگی سطح جاده ها از سفرهای غیر ضروری اکیدا خودداری کنند و در صورت لزوم وسایل زمستانی لازم همچون لباس های گرم، باک بنزین پر، خوراکی های خشکبار و...را همراه داشته باشند تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم.