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۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۱۳

با هدف توسعه شبکه معابر و فضای سبز ؛

15 هکتار عرصه و اعیان در شمال تهران تملک شد

به منظور توسعه شبکه راه های درون شهری و افزایش سرانه های خدماتی و فرهنگی جهت اجرای طرح های عمرانی، ترافیکی و فضای سبز بیش از 15 هکتار عرصه و اعیان به صورت تهاتری و غیر نقدی به ارزشی بالغ بر 358 میلیارد ریال طی 9 ماهه اول سال جاری در شمال تهران تملک و آزاد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر ، اداره املاک منطقه یک شهرداری تهران برای اجرای طرحهای فرهنگی ، خدماتی ، توسعه فضای سبز ، تعریض گذر ، رفع موانع ترافیکی و افزایش سرانه‌های خدماتی شهر 71  توافق  را جهت  تملک، آزاد سازی و رفع معارضین طرحهای اولویت دار با خریداری عرصه و اعیان تجاری و مسکونی  انجام داده است.

بر اساس همین گزارش حدود 145 هزار متر مربع عرصه، 5 هزار و 400 متر مربع اعیانی مسکونی و یک هزار متر مربع  مساحت سر قفلی تملک شده است.

این گزارش می افزاید خریداری و آزاد سازی املاک در منطقه یک به صورت پرداخت تهاتری و غیر نقدی با ارزشی معادل 264 میلیارد ریال و پرداخت نقدی به مبلغ 90 میلیارد ریال با هماهنگی حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران جهت آزادسازی معارضین طرح های بزرگراهی بوده است.

احداث ادامه بلوار 35 متری شهید اندرزگو و تعریض خیابان های شهید باهنر ، شهید کریمی(بوعلی) ، مقدس اردبیلی، 21 متری درکه و  میدان امامزاده قاسم(ع) از مهمترین طرح های تملک در دست اقدام منطقه یک است .

شهرداری منطقه یک در جهت تسریع در اجرای طرحهای عمران شهری، تعریض معابر و تسهیل در عبورو مرور شهروندان ازمالکین پلاک های معارض طرح درخواست نموده ضمن مراجعه به این  منطقه با رعایت حقوق مالکانه ذینفعان و طبق قانون، اراضی و املاک واقع شده درطرح را برحسب اولویت به شهرداری واگذار نمایند تا طرحهای خدماتی با سرعت و سهولت به اتمام برسد.

کد مطلب 454750

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