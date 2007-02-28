15 هکتار عرصه و اعیان در شمال تهران تملک شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، اداره املاک منطقه یک شهرداری تهران برای اجرای طرحهای فرهنگی ، خدماتی ، توسعه فضای سبز ، تعریض گذر ، رفع موانع ترافیکی و افزایش سرانه‌های خدماتی شهر 71 توافق را جهت تملک، آزاد سازی و رفع معارضین طرحهای اولویت دار با خریداری عرصه و اعیان تجاری و مسکونی انجام داده است.

بر اساس همین گزارش حدود 145 هزار متر مربع عرصه، 5 هزار و 400 متر مربع اعیانی مسکونی و یک هزار متر مربع مساحت سر قفلی تملک شده است.

این گزارش می افزاید خریداری و آزاد سازی املاک در منطقه یک به صورت پرداخت تهاتری و غیر نقدی با ارزشی معادل 264 میلیارد ریال و پرداخت نقدی به مبلغ 90 میلیارد ریال با هماهنگی حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران جهت آزادسازی معارضین طرح های بزرگراهی بوده است.

احداث ادامه بلوار 35 متری شهید اندرزگو و تعریض خیابان های شهید باهنر ، شهید کریمی(بوعلی) ، مقدس اردبیلی، 21 متری درکه و میدان امامزاده قاسم(ع) از مهمترین طرح های تملک در دست اقدام منطقه یک است .

شهرداری منطقه یک در جهت تسریع در اجرای طرحهای عمران شهری، تعریض معابر و تسهیل در عبورو مرور شهروندان ازمالکین پلاک های معارض طرح درخواست نموده ضمن مراجعه به این منطقه با رعایت حقوق مالکانه ذینفعان و طبق قانون، اراضی و املاک واقع شده درطرح را برحسب اولویت به شهرداری واگذار نمایند تا طرحهای خدماتی با سرعت و سهولت به اتمام برسد.