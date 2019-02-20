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۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۳۵

آغاز مذاکرات روسیه و قطر درباره سامانه «اس-۴۰۰»

آغاز مذاکرات روسیه و قطر درباره سامانه «اس-۴۰۰»

گزارش های رسانه ای از آغاز مذاکرات میان روسیه و قطر در خصوص سامانه دفاع موشکی «اس-۴۰۰» حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک منبع رسانه ای اعلام کرد که مذاکرات میان روسیه و قطر در خصوص خرید سامانه دفاع موشکی «اس-۴۰۰» آغاز شده است.

گزارش های رسانه ای در تابستان سال ۲۰۱۸ از امکان خرید سامانه های دفاع موشکی از روسیه توسط قطر حکایت داشتند و به تازگی نیز خبری در خصوص آغاز مذاکرات دو جانبه در این خصوص منتشر شده است.

یک روزنامه روسی گزارش داد که مسئولان نظامی روسیه روز گذشته این مذاکرات را آغاز کرده اند.

شایان ذکر است که چین نخستین کشوری است که سامانه اس-۴۰۰ را خریداری کرده است.

کد مطلب 4547502

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