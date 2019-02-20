بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز کلید می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، از امروز اول اسفندماه بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز آغاز به کار می کند و همزمان با آن «جشنواره های مدرسه ای» در ۲۰ هزار مدرسه خیرساز کشور به عنوان یک برنامه‌ریزی راهبردی برگزار می شود.

گرچه در حال حاضر ۳۰ درصد از مدارس کشور فرسوده است و نیاز به مدرسه‌سازی بک امر ضروری و همچنین توسعه فضاهای آموزشی و بازسازی مدارس به اهتمام جدی دولت نیاز دارد اما پیش از انقلاب ۲۱۱ هزار کلاس درس وجود داشت و سرانه فضای آموزشی به ازای هر دانش‌آموز ۱/۴۴ مترمربع بود و امروز این میزان با وجود ۵۶۴ هزار کلاس درس، به ۵/۲ مترمربع رسیده است که بخش قابل تاملی از این افزایش فضای آموزشی مرهون تلاش های خیرین مدرسه ساز است.

وجود ۳۶۷ مجمع خیرین در کشور نشان دهنده توجه جدی این قشر به امر تعلیم و تعلیم و تربیت است. هرچند آموزش و پرورش نیز در این سال ها از این ظرفیت استقبال کرده و در لایحه بودجه سال۹۸ اعتبارات پروژه های مشارکتی خیرین به یکهزار میلیارد تومان رسیده است.

در حال حاضر ۶۵۰ هزار خیّر در داخل و یکهزار خیّر در خارج از کشور در عرصه مدرسه سازی فعال هستند و به تازگی خیرین به اموری چون ایمن سازی مدارس و تامین تجهیزات مدارس نیز ورود کرده اند.

حال در بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز که از امروز کار خود را آغاز می کند و تا آخر خردادماه ۹۸ ادامه خواهد داشت، «جشنواره های مدرسه ای» نیز در ۲۰ هزار مدرسه خیرساز کشور به عنوان یک برنامه‌ریزی راهبردی برگزار می شود.

به گفته مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان نوسای، توسعه و تجهیز مدارس کشور جشنواره‌های مدرسه‌ای فضای تعامل و پیوند خیرین با دانش آموزان مدارس احداثی خود را تقویت می کند.

حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: امروز حدود ۳ میلیون‌ دانش‌آموز در مدارسی که توسط خیرین ساخته شده است مشغول به تحصیل هستند. بسیاری از مدارس خسرساز در مناطق محروم ساخته شده است و شاید تعداد دانش آموزانش کمتر از مراکز استان باشد. ما می خواهیم در این جشنواره از خیرین تکریم کنیم چون معتقد هستیم وقتی یک خیر مدرسه ساز به مدرسه ای که ساخته است دعوت می شود تا از طریق دانش آموزان از او تقدیر شود، انگیزه او چند برابر می شود.