۷۵ کیلومتر شبکه و خطوط انتقال آب روستایی در همدان بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نانکلی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طی ۱۱ ماه امسال ۹ هزار و ۵۲۱ مورد رفع نشتی و حوادث از خطوط آب روستایی با صرف بیش از ۵۰ میلیارد ریال اعتبار عملیاتی شد.

وی افزود: از این تعداد یک هزارو ۲۴۷ مورد در شهرستان همدان، ۲ هزارو ۱۳۲ مورد در شهرستان ملایر، ۸۲۵ مورد در شهرستان نهاوند، ۹۷۱ مورد در شهرستان تویسرکان، ۶۱۵ مورد در شهرستان اسدآباد، یک هزارو ۶۷۳ مورد در شهرستان کبودراهنگ، ۵۲۹ مورد در شهرستان بهار، یک هزارو ۲۶۰ مورد در شهرستان رزن و ۲۶۹ مورد در شهرستان فامنین بوده است.

نانکلی در ادامه سخنانش با اذعان به اینکه بازسازی شبکه ها و خطوط از دیگر وظایف تعریف شده برای شرکت است، عنوان کرد: درراستای بازسازی شبکه ها درتمامی نقاط تحت پوشش، در بازه زمانی یاد شده؛ در شهرستان همدان ۱۰ کیلومتر، در شهرستان ملایر ۱۱.۲ کیلومتر، در شهرستان نهاوند ۹.۵ کیلومتر، در شهرستان تویسرکان ۵.۵ کیلومتر، در شهرستان اسدآباد ۵.۴ کیلومتر، در شهرستان کبودراهنگ ۱۲.۶ کیلومتر، در شهرستان بهار ۷.۷ کیلومتر، در شهرستان رزن ۱۰.۴ کیلومترو درشهرستان فامنین ۳.۱ کیلومتر بازسازی شبکه و خطوط به انجام رسید.

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب وفاضلاب روستایی استان همدان یادآورشد: در مجموع در یازده ماهه سال جاری ۷۵.۲۳ کیلومتر از شبکه ها و خطوط انتقال آب با صرف ۱۸ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال بازسازی شدند.

,d در ادامه ضمن اشاره به مجموعه اقدامات انجام شده در راستای تعمیر پمپ ها، نیز گفت: در این خصوص ۲۸۰ پمپ در بازه زمانی مذکور مورد تعمیر و بازسازی قرار گرفت که از این تعداد ۴۸پمپ در روستاهای تابعه شهرستان همدان، ۴۴ پمپ درشهرستان ملایر، ۴۹ پمپ در روستاهای شهرستان نهاوند۵ پمپ در روستاهای تابعه شهرستان تویسرکان، ۳۵ پمپ در روستاهای تابعه شهرستان اسدآباد، ۴۵ پمپ در روستاهای تابعه شهرستان کبودراهنگ، ۱۱ پمپ در روستاهای شهرستان بهار، ۱۶ پمپ در روستاهای تابعه شهرستان رزن، ۲۷ پمپ در روستاهای تابعه شهرستان فامنین بوده است.

وی همچنین از ۲ هزارو ۳۸۸ مورد تعمیرات تابلو در یازده ماهه سال جاری خبر داد و با بیان اینکه بازسازی مخازن در طول سال نیز از جمله وظایف تعریف شده به منظور خدمت رسانی هرچه بهتر به مشترکین است، عنوان کرد: برهمین اساس در ۱۱ ماه سال جاری ۲ هزارو ۷۵۰ متر مکعب از مخازن تحت پوشش مورد بازسازی قرار گرفت.