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۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۴۳

برگزاری انتخابات کشوری مجامع سازمان دانش‌آموزی نیمه دوم اسفند

برگزاری انتخابات کشوری مجامع سازمان دانش‌آموزی نیمه دوم اسفند

انتخابات مجامع سازمان دانش آموزی در استان‌های باقی‌مانده در روزهای آینده انجام و انتخابات کشوری نیمه دوم اسفند در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات مجامع سازمان دانش‌آموزی که از بهمن امسال در سراسر کشور آغاز شده‌ بود تاکنون در ۲۵ استان به پایان رسیده و اعضا و مربیان منتخب این استان‌ها برای شرکت در انتخابات کشوری به معاونت فعالیت‌های دانش‌آموزی معرفی شده‌اند.

انتخابات در ۷ استان باقی‌مانده نیز در روزهای آینده انجام خواهد شد و سپس با اعلام اسامی برگزیده نهایی، انتخابات کشوری بین ۱۲۸ دانش‌آموز پیشتاز و مربی در نیمه دوم اسفند در تهران برگزار می‌شود.

معاون سازمان دانش‌آموزی به چرایی و هدف مجامع در این سازمان اشاره کرد و گفت: برای استفاده بهینه از خرد جمعی در روند تصمیم‌گیری‌های سازمان در سطوح مختلف کشوری، تلاش داریم دو عنصر مهم و اساسی سازمان یعنی دانش‌آموز پیشتاز و مربی را در فرآیند تصمیم‌سازی در اتاق‌های فکر فعال کنیم و این اتفاق مبارکی است که سال‌هاست در سازمان دانش‌آموزی در حال اجراست و خوشبختانه هر دوره با آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته روندی تکاملی در پیش دارد.

اردشیر دهقانی به گستره وسیع انتخابات مجامع سازمان دانش‌آموز اشاره کرد و افزود: انتخابات مجامع در دو سطح دانش‌آموزان پیشتاز و مربیان به تفکیک جنسیت در سطوح مناطق، نواحی، شهرستان‌ها، استان و کشور، این هدف مهم را محقق می‌کند زیرا با ابزار تبلیغات صورت گرفته از سوی داوطلبان و برگزاری انتخابات دموکراتیک بین برگزیدگان استانی بستری فراهم می‌شود تا برترین و کارآزموده‌ترین و مجرب‌ترین مربیان و اعضا به شورای برنامه‌ریزی و هیأت امنای سازمان دانش‌آموزی راه پیدا کنند و از ظرفیت قوای خلاقه و ایده‌های نو و حتی نقد سازنده آنان در رشد و تعالی سازمان در روند تصمیم‌سازی بهره‌گیری کنیم.

دهقانی گفت: امیدواریم با آسیب‌شناسی‌های انجام شده از ادوار گذشته دوره دو ساله اخیر کارآمدتر و سازنده‌تر از ادوار پیشین باشد.

کد مطلب 4547523

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