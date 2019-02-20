به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات مجامع سازمان دانش‌آموزی که از بهمن امسال در سراسر کشور آغاز شده‌ بود تاکنون در ۲۵ استان به پایان رسیده و اعضا و مربیان منتخب این استان‌ها برای شرکت در انتخابات کشوری به معاونت فعالیت‌های دانش‌آموزی معرفی شده‌اند.

انتخابات در ۷ استان باقی‌مانده نیز در روزهای آینده انجام خواهد شد و سپس با اعلام اسامی برگزیده نهایی، انتخابات کشوری بین ۱۲۸ دانش‌آموز پیشتاز و مربی در نیمه دوم اسفند در تهران برگزار می‌شود.

معاون سازمان دانش‌آموزی به چرایی و هدف مجامع در این سازمان اشاره کرد و گفت: برای استفاده بهینه از خرد جمعی در روند تصمیم‌گیری‌های سازمان در سطوح مختلف کشوری، تلاش داریم دو عنصر مهم و اساسی سازمان یعنی دانش‌آموز پیشتاز و مربی را در فرآیند تصمیم‌سازی در اتاق‌های فکر فعال کنیم و این اتفاق مبارکی است که سال‌هاست در سازمان دانش‌آموزی در حال اجراست و خوشبختانه هر دوره با آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته روندی تکاملی در پیش دارد.

اردشیر دهقانی به گستره وسیع انتخابات مجامع سازمان دانش‌آموز اشاره کرد و افزود: انتخابات مجامع در دو سطح دانش‌آموزان پیشتاز و مربیان به تفکیک جنسیت در سطوح مناطق، نواحی، شهرستان‌ها، استان و کشور، این هدف مهم را محقق می‌کند زیرا با ابزار تبلیغات صورت گرفته از سوی داوطلبان و برگزاری انتخابات دموکراتیک بین برگزیدگان استانی بستری فراهم می‌شود تا برترین و کارآزموده‌ترین و مجرب‌ترین مربیان و اعضا به شورای برنامه‌ریزی و هیأت امنای سازمان دانش‌آموزی راه پیدا کنند و از ظرفیت قوای خلاقه و ایده‌های نو و حتی نقد سازنده آنان در رشد و تعالی سازمان در روند تصمیم‌سازی بهره‌گیری کنیم.

دهقانی گفت: امیدواریم با آسیب‌شناسی‌های انجام شده از ادوار گذشته دوره دو ساله اخیر کارآمدتر و سازنده‌تر از ادوار پیشین باشد.