اصلاح ساختار و نظام آماری ثبتی مبنا رویکرد برنامه توسعه ملی آمار

به گزارش خبرنگار مهر، وحید طیفوری صبح چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه استان گیلان با اشاره به برنامه توسعه ملی آمار کشور، اظهارکرد: بر اساس بند الف ماده ۱۰ احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه و اعلام و انتشار آمارهای رسمی است.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح سبب افزایش اعتماد عمومی و جلوگیری از موازیکاری و اتلاف منابع شده است، افزود: در این راستا برنامه توسعه ملی آمار کشور با رویکرد نهادسازی تحول بنیادین در نظام ملی آمار ایران ۲۸ آبان ماه امسال در پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی آمار تصویب و بخشنامه اجرای آن نیز ۵ آذرماه امسال از سوی رئیس شورای عالی آمار به تمامی وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی ابلاغ شد.
طیفوری با اشاره به اینکه این برنامه سومین برنامه ملی آمار اجرایی در کشور است، گفت: دو برنامه پیشین ملی آمار در سالهای ۸۴ تا ۸۸ و ۹۰ تا ۹۴ بوده که از سال ۸۳ و همزمان با تنظیم لایحه برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ، رویکرد جدیدی در نگرش به نظام آماری در میان برنامهریزان و تصمیمگیران کشور ایجاد شد و برای نخستین بار نظام آماری نیز به صورت مستقیم به متن قانون برنامههای توسعه کشور راه یافت. این دیدگاه منجر به تدوین نخستین برنامه ملی آمار شد.
وی با تأکید براینکه سومین برنامه نظام آماری کشور با نگاه اصلاح ساختاری و متکی بر نظام آماری ثبتی مبنا در پاییز امسال تصویب و ابلاغ شد، بیانکرد: این برنامه دارای ۱۰ ماده است. در این مواد تلاش شده تا به تعاریف و مفاهیم آماری و همچنین ماموریت نظام آماری و اهداف آن، زمانبندی و ساز و کار کلی اصلاح قوانین و تشکیلات پرداخته شود.
ایجاد نظامی یکپارچه، پاسخگو و مورد اعتماد چشم انداز برنامه توسعه ملی آمار
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی گیلان در ادامه تصریحکرد: در این برنامه به چشمانداز و ماموریت، اهداف و راهبردهای کلان نظام آماری و همچنین برنامه اجرایی شدن این راهبردها در محورهای اصلاح قوانین، مقررات و تشکیلات نظام آمار، تولید آمار و استقرار نظام آماری ثبتیمبنا، محاسبات ملی و شاخصهای کلان، فناوری اطلاعات، پژوهش و آموزش آمار، نظارت و مدیریت کیفیت آماری، ترویج و اشاعه اعتماد عمومی به آمار و گسترش ارائه آمارهای ملی و بینالمللیمد نظر قرار گرفته است.
وی در ادامه افزود: ایجاد نظامی یکپارچه، پاسخگو، مورد اعتماد عموم مردم و متخصصان، تامینکننده آمارهای رسمی با کیفیت و پیشرو در آسیا از جمله چشماندازهایی است که برای این برنامه درنظرگرفته شده است.
طیفوری با بیان اینکه مفهوم آمار رسمی در این برنامه همان آمارهایی است که دستگاه های تصمیمگیر در کشور به آن نیاز دارند، گفت: یکی از مهمترین گامها و اهداف تعریف شده در این برنامه استقرار نظام آمارهای ثبتی مبنا است. روشی که در آن منابع اطلاع، عمدتا ادارات، سازمانها، دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی هستند.
وی تأکید کرد: با استقرار و اجرای این روش علاوه بر افزایش کیفیت، سرعت، دقت و کاهش هزینه تولید آمار، شاهد کاهش روزافزون و قابل توجه جمعآوری آمار و اطلاعات به روش آمارگیری میدانی و مراجعه حضوری به مردم (کاهش بار پاسخگویی) هستیم.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی گیلان ادامه داد: در این برنامه دستگاه ها مکلف شدهاند تا ریزدادههای مورد نیاز را برای سازمان آمار ارسال کنند.
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