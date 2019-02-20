خبرگزاری مهر – گروه استان ها: سال هاست که تالاب های استان رنگ بی مهری آسمان را به خود گرفته و خشک شده اند.

تالاب‌هایی که روزگاری زیستگاهی مناسب برای انواع پرندگان و آبزیان، دوستداران محیط زیست و مسافران بودند و پرندگان مهاجری که خیلی وقت می شود که خبری از آنها نیست. تالاب‌هایی که زیستگاه انواع پرندگان از جمله فلامینگو، اگرت، حواصیل، چنگر، چوپا، کفچه نوک، گیلان شاه بزرگ و سایر پرندگان آبزی و کنار آبزی بودند.

تالاب های استان فارس تا سال‌های ۸۵-۸۶ آبگیری خوبی داشتند که در یک دهه اخیر، روزگار خشک و بی آبی خود را سپری می‌کنند.

در بارندگی های اخیر برخی از این تالاب ها جانی تازه به خود گرفته اند.

استان فارس دارای تالاب‌های پریشان در کازرون با مساحت ۴ هزار و ۳۰۰ متر مربع، ارژن در شیراز با مساحت ۲ هزار و ۲۰۰ متر مربع، مهارلو در شیراز با مساحت ۲ هزار و ۴۰۰ متر مربع، کافتر در اقلید ۴ هزار و ۶۰۰ متر مربع، هیرم با مساحت ۸ هزار متر مربع، کاریان و هرم با مساحت ۱۰ هزار متر مربع در جنوب استان، هفت برم در شیراز با مساحت حدود ۱۰۰ هکتار وهمچنین تالاب‌های طشک، بختگان و کمجان که در بین شهرستان‌های نی ریز، استهبان، خرامه ارسنجان و آباده طشک پراکنده هستند از جمله تالاب‌های این استان هستند.

معاون فنی اداره کل محیط زیست فارس در گفتگو با خبرنگار مهر،گفت: در بارندگی های اخیر در سطح استان تالاب های استان جانی تازه به خود گرفته اند.

نبی الله مرادی افزود:در بارندگی های ابتدای سال تاکنون تالاب ارژن ۲۰ درصد، تشک ۳۰ درصد و بختگان به صورت لکه گیری ۲۰ درصد آبگیری داشته است.

مرادی همچنین اظهار داشت: تالاب کمجان ۷۰ درصد و هیرم ۸۰ درصد آبگیری داشته است.

وی با بیان اینکه تالاب هفت برم شیراز که ۳ برم آن آب دارد،ادامه داد: برم اول و دوم آن ۲۰ درصد و برم سوم آن ۴۰درصد اّبگیری داشته است.

مرادی گفت: تالاب پریشان و بختگان همچنان خشک است و آبگیری نداشته است.

پیش از این دبیر موسسه ۱۳ فروردین کازرون به خبرنگار مهر گفته بود که بارندگی ها سبب جاری شدن یکی از چشمه های تالاب پریشان شده است.

این در حالیست که خود تالاب همچنان در خشکی به سر می برد.