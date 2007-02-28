مدرک مستدلی مبنی بر نظامی بودن برنامه هسته ای ایران وجود ندارد / آمریکا دچار ابهام اطلاعاتی در برابر ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر شورای روابط خارجی آمریکا در تحلیلی نوشت: طی ماههای اخیر برخی تحلیلگران و سیاستگزاران آمریکایی نسبت به کیفیت و موثق بودن اطلاعات آمریکا از ایران ابراز تردید کرده اند.

" لیونل بینر" نویسنده این تحلیل خاطر نشان می کند: با توجه به کم بودن تعداد جاسوسهای واقعی و نبود کنسولگری(آمریکا) در تهران، برخی مسئله موثق بودن مدرک درباره(ادعای) مداخله ایران در عراق و برنامه غنی سازی آن را مطرح می کنند. از سوی دیگر ایران دسترسی برخی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای نظارت بر فعالیتهای غنی سازی خود محدود کرده است.

نویسنده می افزاید: آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران از طریق هواپیماهای جاسوسی و همچنین اطلاعات به دست آمده از طریق دانشمندان و دانشگاهیان ایرانی که به خارج سفر می کنند و یا به خارج از ایران دسترسی دارند و همچنین بازرسان آژانس اطلاعاتی را کسب می کند.

بینر تصریح می کند: تردیدهای جدی برای موثق بودن اطلاعات آمریکا درباره ایران وجود دارد. کارشناسان هسته ای می گویند که هیچ مدرک غیرقابل انکاری مبنی بر اینکه ایران در حال توسعه برنامه غنی سازی مخفیانه با اهداف نظامی است، وجود ندارد. اکثر اطلاعات تصویری و ماهواره ای تصویر ناقصی از اقدامات ایران ترسیم می کنند.

شکاف اطلاعاتی واشنگتن در مورد تهران تا حد زیادی شبیه به شکاف اطلاعاتی در زمان پیش از جنگ عراق است ، اطلاعاتی که ثابت شد دروغ بوده است.

برخی می گویند که شکاف اطلاعاتی واشنگتن درباره تهران تا حد زیادی شبیه به شکاف اطلاعاتی در زمان پیش از جنگ عراق است؛ اطلاعاتی که ثابت شد دروغ بوده است.

"جوست هیلترمن"مدیر پروژه خاورمیانه در گروه بین المللی بحران گفت :"آمریکاییها هیچ اطلاعاتی درباره ایرانیها ندارند؛ درست مثل آنکه اطلاعات خوبی درباره عراقیها ( پیش از حمله سال 2003) نداشتند؛ آنها منابع انسانی و یا مهارتهایی برای آن ندارند."

در ادامه این مطلب آمده است:هم اکنون بزرگترین شکاف در جامعه اطلاعاتی آمریکا ممکن است نبود درک واشنگتن از سیستم تصمیم گیری در ایران باشد."جان ولفستال" عضو امنیت بین المللی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل آمریکا گفت :" اطلاعات آمریکا کاملا ضعیف است؛ به ویژه درباره با درک آن از چگونگی تصمیم سازی و اینکه چه کسی مراکز قدرت در ایران را کنترل می کند."

"مایکل لوی" عضو شورای روابط خارجی آمریکا هم گفت:"هیچ اهمیتی ندارد که ماهواره های جاسوسی ما چقدر خوب هستند؛ آنها به ما نمی گویند که تمایل ایرانیها چیست."

به گزارش «مهر» نویسنده تصریح می کند: مشخص نیست که اطلاعات جامع تر چه تاثیری بر سیاست آمریکا نسبت به ایران داشته باشد. ولفستال در این باره گفت :"من ترجیح می دهم که سیاست خوب و اطلاعات بد داشته باشیم نه اینکه سیاست بد با اطلاعات خوب."

این در حالی است که دیگران با این گفته توافق نظر ندارند و اطلاعات بهتر را ترجیح می دهند، چرا که ممکن است سطح تردید را کاهش دهد و بنابراین بر سیاست آمریکا نسبت به ایران تاثیر بگذارد.

بدون مدرک مستدل از تواناییهای غنی سازی ایران ، جلب حمایت برای اقدامات سخت تر شورای امنیت و یا حملات هوایی به رهبری آمریکا درکنگره دشوار خواهد بود.

کارشناسان می گویند که بدون مدرک مستدل از تواناییهای غنی سازی ایران،جلب حمایت برای اقدامات سخت تر شورای امنیت و یا حملات هوایی به رهبری آمریکا درکنگره دشوار خواهد بود. این در حالی است که برآوردها از مدت دو تا ده سال برای غنی سازی اورانیوم در مقیاس نظامی حکایت دارند، اما این امر نیز به طور کامل مشخص نیست.

لوی در این باره تصریح کرد:" اگر ما انتظار داریم تا یک مدرک محکم را پیدا کنیم که بین برنامه نظامی و غیرنظامی ( هسته ای) فرق قائل می شود، برنامه منع گسترش سلاحهای هسته ای ما شکست خواهد خورد، زیرا در صورت انتظار، ممکن است زمان برای دیلماسی خیلی دیر شده باشد."