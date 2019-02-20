یادواره سادات شهید در مسجد مقدس جمکران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین یادواره سادات شهید استان قم در شام وفات حضرت ام البنین(س) با حضور خانواده‌های معظم شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم در مسجد مقدس جمکران برگزار شد.

یکی از اساتید حوزه علمیه قم در این مراسم با اشاره به اینکه بالاترین دلیل بر زنده بودن شهدا اثری است که امروز در جامعه دارند، ابراز کرد: می‌بینیم پیکرهای شهدای گمنام که پس از سالها به کشور بازمی گردد چه تأثیر عمیقی بر جامعه به ویژه نسل جوان دارند.

حجت الاسلام حسین مؤمنی با تأکید بر اینکه رسیدن به این مقام والا شاخصه‌هایی دارد، بیان کرد: شهدا در جهاد اصغر، جهاد در معرکه جنگ سربلند شدند و در مقابل دشمن سر تعظیم فرو نیاوردند.

وی جهاد اکبر را شاخصه دیگر شهدا عنوان کرد و گفت: جهاد در مقابله با نفس و نفسانیت، نپوشاندن لباس حق بر باطل و قدم برنداشتن در مسیری که خدای متعال منع کرده است ویژگی دوم شهداست که مقام آنها را رفیع کرده است.

استاد حوزه علمیه قم شاخصه سوم شهدا را سربلندی در جهاد کبیر دانست و ابراز کرد: جهاد کبیر یعنی عدم کرنش و تعظیم در برابر ابرقدرت‌ها که بارزترین الگوی آن در عصر حاضر امام خمینی(ره) بودند که با قدرت و قاطعیت گفتند آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

وی با اشاره به شهادت ۲۷ نفر از سربازان این کشور گفت: سیاسیون و مسئولین بعضاً باید در کفایت خودشان شک کنند که اگر ذره‌ای کفایت در آنها بود دشمن جرات نمی‌کرد اینگونه عمل کند.

خاطره گویی توسط حاج حسین کاجی و تجلیل از خانواده های سادات شهید از دیگر بخش های این یادواره بود که با حضور منتظران ظهور در مسجد مقدس جمکران برگزار شد.