به گزارش خبرنگار مهر، شهامت هدایت پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیران بسیج سازندگی استان اردبیل تصریح کرد: توسعه فضای سبز روستایی یکی از مهمترین برنامه‌های دارای اولویت منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل بوده که با مشارکت گروه‌های جهادی اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به برخورداری اردبیل از ۶۵ هزار هکتار جنگل، افزود: این استان از یک میلیون و ۵۰ هکتار مراتع ییلاقی و قشلاقی نیز بهره مند بوده و حفظ و احیای این مراتع و افزایش فضاهای سبز روستایی از جمله ضروریات مهم این حوزه محسوب می‌گردد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل یادآور شد: طی تفاهم نامه انعقاد شده با بسیج سازندگی استان اردبیل پروژه ۴۰ هزار هکتاری از مراتع استان در قالب طرح‌های مختلف به منظور توسعه جنگل وفضاهای سبز اجرایی می‌شود.

هدایت به محل تامین منابع مالی اجرای این پروژه‌ها نیز اشاره کرد و افزود: طی مطالعات انجام یافته منابع مورد نیاز از محل صندوق توسعه ملی در مناطق محروم روستایی اجرایی می‌گردد.

به گفته وی در راستای تفاهم نامه انجام یافته تامین ماشین آلات و نیروی انسانی بر عهده بسیح سازندگی بوده و تامین اعتبارات نیز توسط منابع طبیعی و آبخیزداری انجام خواهد پذیرفت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل ادامه داد: شناسایی و استعدادیابی روستاها با جدیت تمام توسط بسیج سازندگی انجام پذیرفته تا در توسعه فضای سبز روستایی به بهترین شکل ممکن عمل شود.