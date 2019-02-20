افزایش ۲ برابری تولید و کاهش ۲۵ درصدی صادرات سیر در همدان

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: فصل زمستان که به ماه‌های پایانی آن می‌رسد تکاپو در زمین‌های کشاورزی برخی مناطق استان همدان جان می‌گیرد و کشاورزان با آماده کردن زمین‌های زراعی تولید محصولات باکیفیت را برنامه‌ریزی می‌کنند.

اسفندماه برای کشاورزان استان همدان با دیگر ماه‌های فصل زمستان متفاوت است چراکه حضور مستمر آنان در زمین‌های زراعی مشهود است و به‌نوعی این ایام را آغازی برای کشت محصولاتی که به سرما مقاوم هستند می‌دانند.

در میان محصولاتی که این روزها در دل خاک نشسته تا در سال جدید جان گرفته و به بار برسد می‌توان سیر را دید که ازقضا یکی از سین‌های سفره هفت‌سین نیز هست و با آمدن فصل بهار در بیشتر مغازه‌های عرضه‌کننده سبزی و صیفی در استان همدان جا خوش می‌کند.

سیر گیاهی متعلق به فصل خنک و یخ‌بندان کمی مقاوم است و همانند پیاز معمولی برای تشکیل غده به دو عامل طول روز و حرارت نیازمند دارد.

تحقیقات پزشکی نشان داده که سیر در کاهش فشارخون و افزایش گلبول سفید مؤثر است و این محصول می‌تواند بسیاری از انواع باکتری‌ها، برخی از ویروس‌ها، عفونت‌های قارچی و حتی انگل‌های روده‌ای را از بین ببرد.

همدان از عمده تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصول سیر در سراسر کشور است

این محصول پرطرفدار در خانواده‌های ایرانی؛ به میزان قابل‌توجه در استان همدان کشت می‌شود به‌طوری‌که سیر همدان در بین مصرف‌کنندگان این محصول شهرت خاصی دارد و همدان از عمده تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصول سیر در سراسر کشور است و شهرستان بهار نیز در این استان یکی از تولیدکنندگان بنام این محصول به شمار می‌رود.

به عقب که برمی‌گردیم و نگاهی به ارزآوری این محصول در استان همدان می‌اندازیم شرایط قابل قبولی احساس نمی‌شود کما اینکه در کنار این رخداد امسال کشت سیر در همدان باوجودی که انتظار می‌رفت سودآوری را نصیب کشاورزان کند اما با افت قیمت فروش؛ ضرر را متوجه آنان کرد.

بررسی این موضوع بیانگر آن است که متأسفانه به دلیل عدم رعایت تناوب کشت هرچند سال یک‌بار محصولی از محصولات کشاورزی استان همدان درگیر بازاری غیرقابل‌پیش‌بینی می‌شود و روی دست کشاورزان می‌ماند و ازآنجاکه همدان نیز درزمینهٔ صنایع تبدیلی کشاورزی چندان قوی نیست محصول تولیدی به‌اجبار باقیمتی ارزان آب می‌شود.

کارشناس کشاورزی استان همدان در همین خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه امسال به دنبال افزایش نامتناسب کاشت سیر و حضور افراد بی‌تجربه در این حوزه، شاهد افزایش کشت سیر و درنهایت کاهش قیمت فروش و متضرر شدن سیر کاران اصلی بودیم گفت: متأسفانه کمبود صنایع تبدیلی کشاورزی در استان همدان همچنان احساس می‌شود.

سال گذشته در استان همدان قیمت سیر یک رشد تصاعدی داشت

نسرین دانشمند بابیان اینکه سال گذشته در استان همدان قیمت سیر یک رشد تصاعدی داشت و همین امر سبب شد تا با توجه به کم آب بر بودن سیر این محصول؛ بسیاری از کشاورزان برای کشت سیر اقدام کنند، گفت: متأسفانه برخی از افرادی که آشنایی با کاشت سیر هم نداشتند به تولیدکنندگان سیر اضافه شدند و با تولید مازاد این محصول، زمینه برای کاهش قیمت فراهم شد تا جایی که کشاورزان در حوزه بازاریابی و کسب سود متناسب با دسترنج خود با مشکل مواجه شدند.

وی بابیان اینکه کشاورزان سال گذشته سیر تولیدی را به قیمت هر کیلو۸ تا ۹ هزار تومان به فروش رساندند اما امسال به قیمت هر کیلو یک هزار تومان هم رسید، گفت: همین اتفاق نشان داد که نظارت بر کاشت و برداشت محصول کم است.

وی در توصیه‌ای به کشاورزان عنوان کرد: کشاورزان باید به الگوی کشت توجه کنند و به قیمت یک سال یک محصول تکیه نکنند.

همین موضوع و از طرفی کاهش صادرات سیر در استان همدان طی سال جاری سبب شد تا استاندار همدان به موضوع ورود کند و در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی سخن به این موضوع بپردازد.

کاهش ۲۵ درصدی صادرات سیر همدان

سید سعید شاهرخی با اشاره به رشد ۲ برابری تولید سیر طی سال جاری در استان همدان گفت: باوجود تسهیلات و اعتبارات مطلوب ارائه‌شده برای تولید سیر، شاهد کاهش ۲۵ درصدی صادرات این محصول بوده‌ایم.

شاهرخی بابیان اینکه نباید بازارهای داخلی و بین‌المللی محصولات کشاورزی را از دست داد، کما اینکه کاهش صادرات سیر از لزوم اهمیت و توجه بیشتر مسئولان مربوطه به بحث صادرات خبر می‌دهد، عنوان کرد: ۶۰ درصد تولید سیر کشور در اختیار استان همدان قرار دارد و باید با نهایت دقت و در چهارچوب‌های علمی به کشت سیر توجه کرد.

وی بابیان اینکه سیر محصول پایدار استان است و به لحاظ طعم و مزه محصول همدان برتری خاصی نسبت به سایر نقاط دارد، گفت: کشاورزان باید به الگوی کشت توجه کنند.

لزوم افزایش تعامل و همکاری بین جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی استان همدان

استاندار همدان خواستار افزایش تعامل و همکاری بین جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی استان همدان شد و گفت: آموزش و ترویج کشت مناسب هر یک از محصولات کشاورزی از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های مربوطه به‌ویژه مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی است.

وی بابیان اینکه نیاز کم کشت سیر به آب یک فرصت مناسب برای افزایش تولید، سودآوری و اشتغال است، گفت: اگر بخواهیم در تولید سیر در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم هیچ راهی جز اینکه به رویکرد علمی روی بیاوریم، نیست.

رئیس اتاق بازرگانی استان همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه طبق آنچه عنوان‌شده تمامی صادرات محصول سیر استان همدان از گمرک همدان ارسال نشده است، گفت: در جمع‌بندی نهایی نزدیک به یک هزار تن سیر طی سال جاری از استان همدان صادرشده است.

میزان تولید سیر در استان همدان طی سال جاری ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان بوده است

علی‌اصغر زبردست بابیان اینکه میزان تولید سیر در استان همدان طی سال جاری ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان بوده است، اضافه کرد: متأسفانه به علت اینکه امسال کیفیت تولید سیر در استان همدان پایین بود و به‌درستی درزمینهٔ صادرات نیز اقدام نشد رقم قابل‌توجهی صادر نشده است.

وی بابیان این‌که همین موضوع باعث شد حساسیت را برای سازمان جهاد کشاورزی ایجاد کنیم، اضافه کرد: کمیته‌ای برای پیگیری امور و انجام کارها در راستای توسعه صادرات سیر تشکیل‌شده و در این مجموعه مرکز تحقیقات کشاورزی نیز دخالت دارد.

زبردست بابیان اینکه استان همدان باوجوداینکه یک تولیدکننده اصلی سیر در کشوراست هنوز از دارا بودن انجمن سیر محروم است، گفت: تا زمانی که انجمن اسیر استان همدان فعال نشود و کشاورزان پای‌کار نیایند نمی‌توان کاری از پیش ببرد.

رئیس اتاق بازرگانی همدان بابیان اینکه در حال حاضر برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی هر چه سریع‌تر انجمن سیر در دست اقدام است در توضیح دلایل کاهش صادرات سیر استان همدان در سال جاری عنوان کرد: مسائل مختلفی در این زمینه مؤثر بوده که ازجمله آن می‌توان به کیفیت پایین سیر تولیدی شهرستان تویسرکان اشاره کرد چراکه محصول تولیدی با آفت روبرو شد و برای صادرات مناسب نبود.

سیر از محصولات استراتژیک برای استان همدان است

وی بابیان اینکه دستور داده شد تا سیرهای تولیدی شهرستان تویسرکان فرآوری شود و به‌صورت خشک یا به‌صورت ترشی عرضه شود، عنوان کرد: برنامه‌ریزی برای سیر تولیدی همدان که برای صادرات مناسب است نیز در برنامه قرارگرفته و بر روی آن کار می‌شود تا صادرات را افزایش دهیم.

وی بابیان اینکه سیر از محصولات استراتژیک برای استان همدان است، گفت: در استان همدان چهار محصول استراتژیک تعریف‌شده که گردو، کشمش، سیر و سیب‌زمینی هستند که قابلیت صادرات دارند و باید برای رونق در این زمینه‌ها برنامه‌ریزی صورت گیرد.

آنچه مسلم است اینکه این روزها جای خالی صنایع تبدیلی سیر برای تولید محصولاتی از جمله عصاره، پودر و ترشی سیر بیشتر احساس می‌شود تا در کنار ایجاد بازار فروش مناسب، ارزش‌افزوده بیشتری را برای کشاورزان شاهد باشیم چراکه گاه کیفیت سیر تولیدی آن طور که باید برای صادرات مناسب نیست و باید با فراوری محصول شیوه دیگری را برای رونق صادرات رقم زد.