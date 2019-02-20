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۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۱۸

مسابقات قهرمانی تکواندو جام فجر در کیش برگزار می شود

مسابقات قهرمانی تکواندو جام فجر در کیش برگزار می شود

کیش - مسابقات بین‌المللی تکواندو جام فجر به میزبانی جزیره کیش و با حضور تیم تکواندو این منطقه آزاد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سی‌امین دوره مسابقات بین‌المللی تکواندو جام فجر که از ۱۳ اسفندماه در دو گروه مردان و زنان به مدت دو روز در مجموعه ورزشی «المپیک» جزیره کیش برگزار می شود تیم منطقه آزاد کیش نیز برای شرکت در رقابت‌ها حضور دارد.

این دوره از رقابت‌ها با حضور ۲۴۵ تکواندوکار از ۱۸ کشور آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، ایران، پاکستان، تونس، روسیه، سوریه، سوئد، عراق، عمان، فلسطین، قزاقستان، گرجستان، لهستان، نیجریه و هند پیگیری می‌شود.

مسابقات گروه مردان در اوزان ۵۴-، ۵۸-، ۶۳-، ۶۸-، ۷۴-، ۸۰-، ۸۷- و ۸۷+ کیلوگرم و طی دو روز انجام می‌شود.

کد مطلب 4547578

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