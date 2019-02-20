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۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۴۵

رئیس جمهوری ترکیه اوایل فروردین به پاکستان سفر می کند

رئیس جمهوری ترکیه اوایل فروردین به پاکستان سفر می کند

رئیس جمهوری ترکیه اوایل فروردین و همزمان با «روز ملی پاکستان» به این کشور سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه همزمان با «روز ملی پاکستان» در تاریخ ۲۳ مارس ( ۳ فروردین) به پاکستان سفر می کند.

سرکنسول ترکیه در شهر «کراچی» پاکستان با اعلام این خبر گفت: اردوغان طی سفر به پاکستان، سرمایه گذاری های وسیعی را در این کشور اعلام خواهد کرد.

به گفته رسانه های پاکستان، «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی نیز به عنوان مهمان ویژه در مراسم روز ملی پاکستان شرکت خواهد کرد.

«عمران خان» نخست وزیر پاکستان طی سفر اخیر خود به مالزی از ماهاتیر محمد برای شرکت درجشن روز ملی پاکستان، دعوت به عمل آورده و وی نیز این دعوت را پذیرفته بود.

سرکنسول ترکیه در کراچی همچنین گفت که ترکیه خواهان افزایش روابط دفاعی و تجاری خود با پاکستان است.

وی افزود که سران ترکیه در حال رایزنی با سران پاکستان برای شراکت در پروژه مشترک کریدور اقتصادی چین- پاکستان، هستند.

کد مطلب 4547637

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