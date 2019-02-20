یکی از مأمورین اجرایی یگان حفاظت محیط زیست یزد مجروح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته علی خوابگه یکی از مأمورین اجرایی یگان حفاظت محیط زیست یزد در حین گشت و کنترل منطقه و درگیری با شکارچیان غیرمجاز، از ناحیه سر و دست مجروح شد.

با هماهنگی انجام شده با مأمورین نیروی انتظامی در محل گشت و بازرسی،۲ نفر از متخلفین دستگیر و جهت تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

در پی این حادثه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با حضور در منزل محیط بان آسیب دیده، ضمن پیگیری وضعیت جسمانی وی، دستورات لازم در خصوص ادامه روند درمان را صادر کرد.

نیره پورملائی در ادامه با ابراز خرسندی از رشادت های محیط بانان وظیفه شناس در پیکره حفاظت محیط زیست استان یزد، از زحمات شجاعانه و شبانه روزی آنان در برخورد با شکارچیان و صیانت از عرصه های محیط زیست طبیعی منطقه تقدیر و تشکر کرد.