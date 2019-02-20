۹۰۰ واحد صنعتی در کرمان نیمه فعال و راکد است

به گزارش خبرنگارمهر، محمدجواد فدایی صبح چهارشنبه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان گفت: برخی دستگاه های اجرایی در زمینه پروژه های اقتصاد مقاومتی از برنامه عقب هستند و باید گزارش عملکرد پروژه ها را اعلام کنند.

وی افزود: تا پایان امسال باید ۱۴۶ پروژه به بهره برداری می رسید که فقط ۴۱ پروژه به بهره برداری رسیده است.

فدایی اظهار داشت: در دستور کار بعدی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دستگاه هایی که از برنامه عقب مانده اند باید دلیل خود را مطرح و اعلام کنند.

استاندار کرمان در رابطه با اینکه واحدهای بزرگ صنعتی باید برخی کارها را به واحد های کوچک بسپارند تا این واحدها فعالیت داشته باشند، افزود: حدود هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی در شمال و جنوب استان کرمان داریم که از این تعداد ۷۰۰ واحد فعال و ۹۰۰ واحد نیمه فعال و راکد است و باید گزارشی از دلایل راکد بودن یا غیر فعال بودن واحدهای تولیدی ارائه شود.

فدایی در مورد ۹۰۰ واحد غیرفعال و راکد واحدهای تولیدی افزود: سازمان صمت در سال ۹۷ حدود ۲۴ واحد را فعال کرده است.

وی از دستگاه های اجرایی خواست تا در فرصت باقی مانده سال جاری جدیت بیشتری به خرج دهند تا به اهداف تعیین شده برسند.