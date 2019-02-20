سرمای ۱۱ درجه زیر صفر در نیر و خلخال/ خروج سامانه بارشی از استان

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود سامانه ناپایدار جوی به استان دمای هوا در بسیاری از شهرهای استان به زیر صفر درجه رسید به طوری که به جز دو شهر شمالی استان تمامی شهرها با کاهش محسوس دما مواجه شدند.

طی ساعات گذشته در شرایطی دمای هوای شهر اردبیل به هفت درجه زیر صفر رسید، در دیگر مناطق مرکزی و جنوبی استان نیز شرایط تقریبا مشابهی برقرار شد تا کمینه دمای رخداده در سرعین و مشگین‌شهر به ترتیب به هشت و پنج درجه زیر صفر برسد.

با این وجود، طی اعلام سازمان هواشناسی سامانه سرد و بارشی از امروز از تمامی مناطق استان خارج خواهد شد تا آسمانی صاف تا نیمه ابری را تا اواخر هفته جاری شاهد باشیم.

در این مدت در طول روز افزایش چند درجه‌ای دما پیش‌بینی شده اما همچنان در ساعات شب و منتهی به صبح دما به زیر صفر درجه خواهد رسید.

با اعلام سازمان هواشناسی برای روز پنجشنبه آسمانی صاف تا نیمه ابری پیش‌بینی شده و در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر و مه موقتی دور از انتظار نخواهد بود.