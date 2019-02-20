اعضای هیئت علمی پیام نور به ماموریت آموزشی می روند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور عزت الله کرد میرزا از پیگری روند اعطای ماموریت آموزشی به اعضای هیئت علمی دانشگاه خبر داد و گفت: فراهم سازی بسترهای ارتقای علمی و پژوهشی اساتید یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دانشگاه پیام نور است.

رئیس دبیرخانه هیئت اجرایی جذب دانشگاه پیام نور افزود: امکان استفاده از فرصت ماموریت آموزشی با پیگیری ریاست دانشگاه و تصویب هیات امنا، برای اعضای هیئت علمی پیمانی با مرتبه مربی در جهت اصلاح هرم علمی دانشگاه و تقویت رشته های تحصیلی در مقاطع بالاتر فراهم شده و متقاضیان می توانند درخواست خود را به همراه مدارک لازم که طی بخشنامه ای اعلام شده است، به دبیرخانه جذب اعضای هیئت علمی ارسال کنند.

براساس این گزارش، در ابتدای این جلسه، احکام صادره اعضای هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی توسط ریاست دانشگاه به عزت الله کردمیرزا، محمد علی کریمی و علی ناصحی اعطا شد.