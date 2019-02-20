اعتراض مدیران عزل شده طبیعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز الله شهبازی در جلسه شورای معاونین و مدیران کل استانداری با تأکید بر ضرورت اهتمام و پویایی مجموعه مدیران استان برای تسریع در بهرهبرداری از پروژههای نیمهکاره، اظهار مرد: بر این اساس باید با احصای وضعیت کنونی به اتخاذ تدابیر لازم در جهت سرعت بخشی به این امور اقدام کنیم.
وی ادامه داد: در بازدیدهای صورت گرفته از پروژههای مختلف استان و به دلیل پیگیری روند تحقق وعدههای مدیران و پیمانکاران، تکمیل پروژهها سرعت گرفته است، مدیران مربوطه باید پایکار باشند و روزشمار وعدهها را بهدقت موردبررسی قرار دهند.
استاندار البرز با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته از پروژههای عمرانی، افزود: طی آخرین بررسیها و تعهد پیمانکار خط دو قطار شهری کرج به طول شش کیلومتر در ایستگاه پایانی قرار دارد.
شهبازی با اشاره به اینکه تردد امن و آسان مردم البرز با سرعت بخشی به روند تکمیل پروژههای نیمهتمام راهسازی محقق میشود، اضافه کرد: مترو کرج - هشتگرد که نیمهکاره رهاشده بود و به دلایلی ادامه کار مسیر نبود، طی آخرین بازدید تدابیر لازم اندیشیده شد که آغاز به کارکرده و ۳۰۰ متر باقیمانده تکمیل شود.
از شهرداری کرج خواسته شد که آغاز پروژههای غیرضروری را تا زمان اتمام پروژههای نیمهکاره مهم کنار بگذاردوی گفت: تعریض آزادراه تهران - کرج - قزوین از گرمدره تا حصارک طی چهار قطعه با پیگیریهای دو ماه اخیر آغاز شد، آزادراه شهید همت در البرز میز به طول ۱۵ کیلومتر که از سال ۸۸ تاکنون به درازا کشیده شده در ایستگاه پایانی قرار دارد و طی تعهد پیمانکار مقرر شد تا تیرماه ۹۸ زیر بار ترافیک برود.
استاندار البرز عنوان کرد: از شهرداری کرج خواسته شد که آغاز پروژههای غیرضروری را تا زمان اتمام پروژههای نیمهکاره مهم کنار گذاشته و روند بهرهبرداری از طرحها را تسریع کند، همچنین با پیگیریهای صورت گرفته، توجه مسئولان ملی به پروژههای راهسازی البرز جلب شده و در این رابطه وزارت راه و شهرسازی متعهد شد در پروژه کمربند شمالی کرج که از سوی شهرداری دنبال میشود، ۵۰۰ میلیارد تومان مشارکت کند.
شهبازی با اشاره به تشکیل ادارات صمت در شهرستانهای اشتهارد و فردیس، افزود: احداث ساختمان استانداری البرز که از سال ۸۸ بهعنوان یک طرح روی زمینمانده، مورد پیگیری قرار نگرفته در دستور کار است و بهزودی این امکان مورد کلنگ زنی قرار میگیرد.
وی گفت: از طریق رایزنیهای صورت گرفته با توجه به ارتباطات نزدیک با مسئولان کشوری یک میلیارد تومان برای کمپ ماده ۱۶ البرز که سالها در دستور کار بود اعتبار مصوب شد که ۵۰۰ میلیون آن طی نشستی با دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تخصیص یافت.
استاندار البرز بابیان اینکه نماینده عالی دولت در استان، سیاستگذار است و پیگیری و اجرا به عهده مدیران میباشد، گفت: استان سهمیلیوننفری البرز فاقد کتابخانه بود که با جانمایی و اختصاص زمین به این امر، اکنون آمادگی کلنگ زنی این مجموعه راداریم.
اعتراض و نارضایتی مدیران عزل شده طبیعی است چراکه پست، سمت و جایگاه برای برخی دارای لذت خاصی استشهبازی در بخش دیگری به روند انتصابها اشاره کرد و گفت: اعتراض و نارضایتی مدیران عزل شده طبیعی است چراکه پست، سمت و جایگاه برای برخی دارای لذت خاصی است.
وی همچنین افزود: برای بنده بهعنوان کارگزار نظام، پست و جایگاه اهمیتی ندارد بلکه بهواقع معتقد هستم که باید مسئولیت محوله را فارغ از جایگاه به نحو مطلوب انجام دهم، از سوی مقام معظم رهبری و رئیسجمهوری مأمور به کار شبانهروزی برای ایجاد بسترهای آرامش، امنیت و رفاه مردم در البرز هستم و از مدیران زیرمجموعهام نیز انتظار همراهی در این رابطه رادارم.
استاندار البرز با اشاره به اینکه اکنون جمهوری اسلامی بیشازپیش به مدیرانی فعال، پویا و دارای برنامه نیاز دارد، ادامه داد: هر کس به جایگاه و پست خود علاقهمند است بااقدام، برنامه و عمل خود از آن حفاظت و دفاع کند.
شهبازی با تأکید بر اینکه به مشاوره و اتاق فکر اعتقاددارم، گفت: تمامی مدیران مجموعه باید با عملکرد خود پاسخگوی مردم باشند و برای ابهامات و سؤالات افکار عمومی آماده ارائه مستندات لازم باشند.
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