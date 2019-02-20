به گزارش خبرنگار مهر، عباس امینیزاده پیش ازظهر چهارشنبه در آیین آغاز به کار نهمین همایش مدیریت شهری و روستایی که در سالن شهید آوینی برگزار شد، ضمن خیرمقدم و خوشآمدگویی به همه مدعوین این گردهمایی بزرگ، اظهار کرد: این همایش یک اتفاق قابل توجه است که طی سالهای گذشته با گردهم آمدن مدیران شهری و روستایی، دستاوردها و تجربیات خود را ارایه میدهند.
وی افزود: برگزاری همایش و نمایشگاه مدیریت شهری و روستایی فرصت مناسبی برای جمعبندی افکار مختلف پیرامون موضوعات شهری است.
شهردار بندرعباس خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این همایش و نمایشگاه، انتقال دانش مدیریت شهری با رویکرد استراتژیکپذیری مدیران شهری، اعضای شوراهای اسلامی و کارشناسان این حوزه است که امیدواریم به بخش قابل توجهی از آن دست پیدا کنیم.
امینیزاده ادامه داد: ایجاد بستر مناسب برای عرضه محصولات با کیفیت به شهرداری ها، دهیاری ها و پیمانکاران، ارائه الگوی شهرهای ایده آل، کمک به توسعه فروش عرضه کنندگان فناوری های نوین روز دنیا در حیطه مدیریت شهری و حمایت از تولیدات ملی با رویکرد اقتصاد مقاومتی از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
وی با تاکید بر رفتار نوآورانه و علمی در شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور تاکید کرد: محورهای مشخص شده برای این رخداد، موضوعات قابل توجه و دغدغه اغلب شهرها و روستاهای کشور است که خروجی حاصل از نهمین همایش و نمایشگاه مدیریت شهری و روستایی میتواند در پیشبرد اهداف مشترک، تاثیر بسزایی داشته باشد.
نهمین نمایشگاه بزرگ مدیریت شهری و روستایی کشور از یکم تا سوم اسفند ماه در محل نمایشگاههای دائمی شهر بندرعباس برپا بوده و آماده بازدید علاقمندان است.
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