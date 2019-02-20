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۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۰۵

شهردار بندرعباس:

رفتار نوآورانه و علمی نیاز جدی شهرداری‌های کشور

رفتار نوآورانه و علمی نیاز جدی شهرداری‌های کشور

بندرعباس - شهردار بندرعباس گفت: رفتار نوآورانه و علمی در شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور نیاز جدی این بخش‌ها است که امیدواریم برگزاری این رخدادها در آن تاثیر قابل توجهی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس امینی‌زاده پیش ازظهر چهارشنبه در آیین آغاز به کار نهمین همایش مدیریت شهری و روستایی که در سالن شهید آوینی برگزار شد، ضمن خیرمقدم و خوش‌آمدگویی به همه مدعوین این گردهمایی بزرگ، اظهار کرد: این همایش یک اتفاق قابل توجه است که طی سال‌های گذشته با گردهم‌ آمدن مدیران شهری و روستایی، دستاوردها و تجربیات خود را ارایه می‌دهند.

وی افزود: برگزاری همایش و نمایشگاه مدیریت شهری و روستایی فرصت مناسبی برای جمع‌بندی افکار مختلف پیرامون موضوعات شهری است.

شهردار بندرعباس خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این همایش و نمایشگاه، انتقال دانش مدیریت شهری با رویکرد استراتژیک‌پذیری مدیران شهری، اعضای شوراهای اسلامی و کارشناسان این حوزه است که امیدواریم به بخش قابل توجهی از آن دست پیدا کنیم.

امینی‌زاده ادامه داد: ایجاد بستر مناسب برای عرضه محصولات با کیفیت به شهرداری ها، دهیاری ها و پیمانکاران، ارائه الگوی شهرهای ایده آل‌، کمک به توسعه فروش عرضه کنندگان فناوری های نوین روز دنیا در حیطه مدیریت شهری و حمایت از تولیدات ملی با رویکرد اقتصاد مقاومتی از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

وی با تاکید بر رفتار نوآورانه و علمی در شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور تاکید کرد: محورهای مشخص شده برای این رخداد، موضوعات قابل توجه و دغدغه اغلب شهرها و روستاهای کشور است که خروجی حاصل از نهمین همایش و نمایشگاه مدیریت شهری و روستایی می‌تواند در پیشبرد اهداف مشترک، تاثیر بسزایی داشته باشد.

 نهمین نمایشگاه بزرگ مدیریت شهری و روستایی کشور از یکم تا سوم اسفند ماه در محل نمایشگاه‌های دائمی شهر بندرعباس برپا بوده و آماده بازدید علاقمندان است.

کد مطلب 4547668

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