دردسر تیم فوتبال امید عراق برای استفاده از بازیکنان دورگه

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان فدراسیون فوتبال عراق به دنبال ثبت نام ۴ بازیکن دورگه تیم المپیک این کشور جهت حضور در مرحله مقدماتی بازی های المپیک ۲۰۲۰ بودند که این درخواست به دلیل نقص مدارک پذیرفته نشد.

احمد حسن، عباس محمد، مروان البازی و مهند جعاز بازیکنان مورد نظر کادر فنی تیم المپیک عراق بودند. در این بین البازی و جعاز سابقه بازی در ترکیب تیم جوانان سوئد را نیز داشته اند و بازیکنان تاثیرگذاری برای عبدالغنی شهد، سرمربی تیم امید عراق به شمار می رفتند.

بر این اساس مجوز حضور قیس العانی دروازه بان دورگه عراقی - لهستانی برای حضور در مسابقات صادر شده و عانی تنها بازیکن دورگه عراقی ها در این رقابت ها به شمار می رود.

تیم المپیک عراق که یکی از حریفان ایران در مرحله نخست از بازی های انتخابی المپیک خواهد بود آخرین اردوی آماده سازی خود پیش از حضور در تهران را به میزبانی کشور قطر برگزار می کند.