وزیر کشور به کمیسیون امنیت ملی برای بررسی حادثه خاش احضار شد

حشمتالله فلاحتپیشه در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره بررسی بیشتر حادثه تروریستی خاش در کمیسیون متبوعش، گفت: ماحصل جلساتی که درباره علت حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان برگزار شده، این است که ضعف ناهماهنگی در مرز کاملاً مشهود است.
وی افزود: این ناهماهنگیها منجر شده که تروریستها از خلاءهای موجود استفاده کنند و خون جوانان رشید کشورمان را بریزند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه این کمیسیون نسبت به این مسئله بیتفاوت نیست، تصریح کرد: طبق قانون، مسئولیت هماهنگی مرزهای کشور بر عهده وزارت کشور است و به همین جهت، از وزیر کشور خواستهایم که در جلسه هفته آینده کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور یابد و درباره علت ناهماهنگیهای موجود که منتج به این حادثه تروریستی شده است، توضیحاتی را به نمایندگان ارائه کند.
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