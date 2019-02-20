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۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۲۱

فلاحت‌پیشه به مهر خبر داد؛

وزیر کشور به کمیسیون امنیت ملی برای بررسی حادثه خاش احضار شد

وزیر کشور به کمیسیون امنیت ملی برای بررسی حادثه خاش احضار شد

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از دعوت وزیر کشور برای حضور در جلسه هفته آینده این کمیسیون جهت بررسی علل حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان خبر داد.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره بررسی بیشتر حادثه تروریستی خاش در کمیسیون متبوعش، گفت: ماحصل جلساتی که درباره علت حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان برگزار شده، این است که ضعف ناهماهنگی در مرز کاملاً مشهود است.

وی افزود: این ناهماهنگی‌ها منجر شده که تروریست‌ها از خلاءهای موجود استفاده کنند و خون جوانان رشید کشورمان را بریزند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه این کمیسیون نسبت به این مسئله بی‌تفاوت نیست، تصریح کرد: طبق قانون، مسئولیت هماهنگی‌ مرزهای کشور بر عهده وزارت کشور است و به همین جهت، از وزیر کشور خواسته‌ایم که در جلسه هفته آینده کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور یابد و درباره علت ناهماهنگی‌های موجود که منتج به این حادثه تروریستی شده است، توضیحاتی را به نمایندگان ارائه کند.

کد مطلب 4547688
زهرا علیدادی

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