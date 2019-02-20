همایش ملی نماز، هویت و جوان در بیرجند آغاز به کار کرد

به گزارش مهر، حجت الاسلام سید حسینی دبیر همایش نماز ،هویت و جوان در این همایش گفت: این همایش در چهار بخش نماز و روانشناسی، نماز و اخلاق، نماز و سلوک عارفانه و نماز و موضوعات اجتماعی برگزار می شود.

وی اظهار کرد:برای شرکت در این همایش ۱۵۷ نفر ثبت نام کردند و در مجموع ۱۰۹ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد.

دبیر همایش نماز،هویت و جوان بیان کرد: از تعداد مقاله ارسال شده ۲۱ مقاله به صورت سخنرانی و ارائه شفاهی،۲۷ مقاله به صورت پوستر و ۳۹ مقاله نیز رد شد.

حسبنی یادآور شد: ۳۱مقاله در حوزه نماز و روانشناسی،۳۰ مقاله با موضوع نماز و مسائل اخلاقی،۳۵ مقاله در حوزه نماز و موضوعات اجتماعی و ۱۳ مقاله هم مرتبط با نماز و سلوک عارفانه بود.

رئیس دانشگاه بیرجند هم در این جلسه اظهار کرد: شروع تربیت دینی از خانواده ها آغاز می شود و بعد از آن مؤلفه هایی چون آموزش و پرورش نقش آفرین است.

احمد خامسان با اشاره به اینکه اگر برای نماز سرمایه گذاری کنیم بر کاهش آسیب ها مؤثر خواهد بود، بیان کرد: همانطورکه قرآن کریم بیان داشته اولین تأثیر نماز حقیقی و با تأمل دوری از فحشاء و منکر است.

خامسان با تأکید بر اینکه نماز حس تعلق و هویت را تقویت می کند، ادامه داد: ما با نماز به دنبال نسلی متعهد هستیم که در کنار تعهد و تخصص مشکلات جامعه را رفع کند.