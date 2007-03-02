پرداخت وام ترم اول در پایان ترم / عمومیت تأخیر پرداخت وامهای دانشجویی در دانشگاه ها

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: سیستم جدید اتوماسیون که توسط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در سال جاری تعریف شد به کنترل های خاصی نیاز دارد، لذا خروجی گرفتن از آن مقداری زمان بر است.

شربت دار ادامه داد: صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم سیستم جدیدی را برای بانک ها تعریف کرد و بانک ها نیز سیستم کنترل زمان بری دارند و به همین دلیل عملیات تایید نهایی به طول انجامید.

در حالی که وام های دانشجویی در هر نیمسال به عنوان کمک هزینه تحصیلی دانشجویان در طول نیمسال محسوب می شود، معاون دانشجویی دانشگاه سمنان از پرداخت وام های دانشجویی نیمسال اول این دانشگاه در پایان این نیمسال خبر داد.

شربت دار ابراز امیدواری کرد، صندوق رفاه دانشجویان بر طبق سیستم جدید اتوماسیون که تعریف کرده است هماهنگی های موثری را برقرار کند.