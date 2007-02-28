ملت ایران طلایه ‌دار خدمت به نشر و گسترش اسلام است / شعر و ادب فارسی در ماندگاری فرهنگ نبوی نقشی بی بدیل دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مقدمه این پیام آمده است: نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد ‌مدرس شد.

امروز ملت های اسلام و بلکه بشریت بی پناه و گرفتار آمده، در چرخه بی رحم خشونت ها و ظلم ها، بیش از همیشه نیازمند بهره بردن از انوار رحمانی تابنده از نام بلند و آموزه های رحمت آفرین پیامبراکرم(ص) هستند و در پاسخ به فتنه افکنی ها و شبهه افکنی های عناد آمیز جاهلیت امروزی، ملت های اسلامی باید بیش و پیش از همه متمسک به انوار انسان ساز، وحدت آفرین و رهایی بخش آن پیام آور رحمت و مبشر هدایت بوده و نسبت به شناخت و سپس شناساندن حقیقت زلال و نجات آفرین تعالیم مقدس پیامبر اعظم(ص) کوشا باشند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این پیام افزوده است: بدیهی است در این کارزار مقدس و آگاهی بخش، نقش ملت سرافراز ایران به عنوان ملتی مومن، متمدن و با پیشینه فرهنگی غنی و قوی - که ریشه در هوشمندی های ملتی بزرگ با تکیه بر دینی بزرگ دارد- نقشی ویژه و پراهمیت است.

تاریخ و فرهنگ ملت ایران همواره نشانگر طلایه داری این ملت در خدمت به نشر و گسترش فرهنگ انسان ساز اسلام و تعالیم رحمت آفرین رسول مکرم اسلام بوده است.

هر شاهد صادقی اذعان می دارد که ادب و شعر فارسی با بهره گیری از مضامین متعالی فرهنگ نبوی(ص) توانسته است در ابلاغ، اثربخشی و ماندگارسازی پیام های ارزشمند، نقشی بی بدیل ایفا نماید.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در ادامه پیام خود به همایش ملی "پرتو مهر محمد (ص) در شعر امروز پارسی" چنین نوشته است: شعر پارسی با ستودن برگزیده ترین بندگان خدا، توانسته است بر مرتبت و علوم معنوی و نورانیت تعالی بخش خویش بیفزاید و خدمتی شایسته برای بلوغ و بلاغت خویش و جامعه به انجام رساند. این بلوغ عرفانی وقتی چهره ای زیباتر و قدسی تر پیدا می کند که بدانیم شعرای ما در طول تاریخ پرفراز و نشیب شعر و ادب فارسی نعمت پیامبر را نه یک شعرگویی صرف که تبادلی عاشقانه و در یک کلمه عبادتی واجب برای خود می دانستند.

بی حکمت نیست که در خوشه چینی معنوی و متعهدانه از خرمن بی پایان نام نبوی، شعرای بی شماری از بزرگترین و نامدارترین ها تا گمنام ترین ها، سرودن و گفتن از آن بی بدیل خلقت و رحمت و مهر را به عنوان تکلیفی واجب و بی جایگزین برای خود برگزیدند .

گفتن از محمد و آل محمد(ص)، آنان را به منبعی از انوار ربوبی وصل، تبدیل و جانشان را از جام جانفزای رحمت للعالمین سیراب می نمود. مدح محمد(ص) در شعر و ادب فارسی مدح تمامی خوبی ها و حسنات و دوری جستن از بدی ها و سیئات است و شعرای ما در طول تاریخ این تولا و تبرای اخلاقی، فکری، اعتقادی و ادیبانه را با نیت قربه الی الله انجام می داده اند.

در ادامه این پیام آمده است: امروز نیز به خدمت گرفتن کلمه در مدح انوار پاک و همیشه جاویدان بی بدیل ترین کلمه خلقت یعنی حضرت ختمی مرتبت (ص) نه یک امر زمینی و زمانی، که تلاش فرافکنی و فرازمانی و عبادتی خالصانه برای شعرا و ادیبان محسوب می گردد و همین انگیزه و نیت خالصانه است که کلمه را جاودانه می کند.

امیدوارم در آینده نزدیک فرهن و ادب ما در تلاقی دریای پرخروش شعر فارسی و اقیانوس پرگوهر وجود نبوی (ص) شاهد پیدایش گنج های ماندگاری از اشعار فارسی باشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش پایانی این پیام ضمن خیر مقدم به شعرای عزیز شرکت کننده در همایش ملی "پرتو مهر محمد (ص) در شعر امروز پارسی" از معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی که با برنامه ریزی ابتکاری، تلاش موثری در حفظ، احیاء و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی، ایرانی با استفاده از زبان تبلیغ هنر دارند، تقدیر و تشکر کرد و برای دست اندرکاران این همایش ارزشمند، سعادت و موفقیت روز افزون در سایه الطاف خاندان عصمت و طهارت (ع) آرزو کرد.