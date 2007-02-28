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۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۵۳

معاون امنیت ملی کاخ سفید:

آمریکا به پایبندی کره شمالی به توافق های مذاکرات شش جانبه خوشبین است

آمریکا به پایبندی کره شمالی به توافق های مذاکرات شش جانبه خوشبین است

معاون امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد: آمریکا به پایبندی کره شمالی به توافقات انجام شده در مذاکرات شش جانبه (برای حل بحران هسته ای پیونگ یانگ) بسیار خوشبین است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جک کروچ معاون امنیت ملی کاخ سفید امروز اعلام کرد: در مذاکرات شش جانبه به توافقات خوبی با کره شمالی رسیدیم و به پایبندی پیونگ یانگ به این توافقات بسیار خوشبین هستیم.

کروچ در ادامه گفت : فکر می کنم گام اول را درباره موضوع کره شمالی به درستی برداشته ایم.

لازم به ذکر است کروچ به منظور گفتگو با مقامهای کره جنوبی درباره برنامه های هسته ای کره شمالی به سئول سفر کرده و قرار است عصر امروز با نخست وزیر کره جنوبی دیدار کند.

در همین رابطه خبر می رسد قرار است سانگ مین سون، نخست وزیر کره جنوبی، به منظور دیدار با مقامهای آمریکایی به واشنگتن سفر کند و از سوی دیگر مذاکره کننده ارشد کره شمالی در مذاکرات شش جانبه نیز به منظور گفتگو با مقامهای آمریکایی در مورد ادامه روند رفع تحریم ها و ارائه کمک های اقتصادی به پیونگ یانگ ظرف روزهای آینده به واشنگتن سفر می کند.

لازم به ذکر است در راستای توافقات انجام شده در مذاکرات شش جانبه و به منظور رفع تحریم های اقتصادی کره شمالی، گروهی ویژه از وزارت خزانه داری آمریکا از روز دوشنبه ( 7 اسفند ) مذاکرات خود را با مقامهای ماکائو آغاز کردند تا به راه حل مناسبی برای لغو تحریم های بانک ها و موسسات مالی طرف قرار داد با کره شمالی دست پیدا کنند.      

کد مطلب 454779

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